İstanbul'da hamile kadının aracına saldıran baklavacı kardeşlerin cezaları belli oldu!







Hamile kadının aracına saldıran kardeşlerin cezası belli oldu







Hamile kadının aracına saldırdılar

2019 senesinde sosyal medyada gündem olan ve haklarında hukuki sürecin başlatıldığı hamile kadının aracına saldıran iki kardeş ile ilgili karar verildi. Peki baklavacı kardeşler ne kadar ceza aldı? Baklavacı kardeşlerin mahkeme süreçleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.2020 senesinde başlayan hukuki süreç sonucunda Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlere hürriyeti tehdit suçlamasıyla ayrı ayrı olarak 4 sene 2 ay hapis cezası verildi. Hüseyin Sel'in ise ulaşım araçlarının kaçırılması ya da alıkonulması suçlamasıyla 10 ay ceza alarak, cezasının ertelendiği öğrenildi. Savcılığın hazırladığı iddianame tamamlandı.2019 senesinde yol verme sebebiyle çıkan tartışmada Hasan Sel Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın bulunduğu araca saldırarak aracın aynasına kırıp kaputuna çıktı. 6 Temmuz 2019 tarihinde yaşanan tartışmada kardeşlerden Hüseyin Sel'in aracın önüne kırdığı ve iki kardeşin de kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme, kamu ulaşım araçlarını alıkoyma ya da kaçırma suçlamalarından 5 sene 4 aydan 20 seneye kadar hapis cezaları istendi. Suçu bulunan kardeşlerden Hüseyin Sel 10 ay hapis cezası alırken bu ceza ertelendi ve iki kardeş için ayrı ayrı olmak şartıyla hürriyeti tehdit etme suçuyla 4 sene 2 ay hapis cezası verildi. Hüseyin Sel toplam 5 sene, Hasan Sel 4 sene 2 ay ceza aldı.6 Temmuz 2019 senesinde İstanbul'un Pendik semtinde yol verme sebebiyle bir tartışma çıktı ve baklavacı olarak tanınan Hasan Sel ve Hüseyin Sel hamile kadının ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdı ve aracın aynasını kırıp kaputuna çıktılar. 18 Haziran 2020 tarihinde ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ulaşım araçlarının kaçırılması ya da alıkonulması suçlamalarıyla hukuki süreç başlatıldı. İki kardeş 5 sene hapis cezası almış ve karar İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf sanıklar için verilen cezayı bozdu ve dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Sonuç olarak ise kardeşlere 4 sene 2 ay hapis cezası verildi.