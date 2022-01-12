GÜNDEM
12 Ocak 2022 - 16:04

İstanbul'da İETT otobüsleri birbirine girdi: 3 yolcu yaralı

İstanbul’da Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir İETT otobüsü önüdeki bir başka İETT otobüsüne çarptı. Meydana gelen kaza sonrası ekipler olay yerine sevk edilirken 3 yolcunun yaralandığı öğrenildi.

GÜNDEM
12 Ocak 2022 - 16:04
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İstanbul'da İETT otobüsleri birbirine girdi: 3 yolcu yaralı
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Hacıosman Bayırı Caddesi'nde seyir halinde ilerleyen bir İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıktı ve önünde ilerleyen bir diğer İETT otobüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen kazanın hemen ardında yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye polis ekipleri sevk edildi.







Olay yerine ulaşan ekipler, otobüslerden yolcuları kontrollü bir şekilde tahliye ederken 3 yolcunun yaralandığını belirlediler. Yaralılar ilk kontrolleri yapıldıktan sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.


Yaralı yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazaya karışan İETT otobüsleri, başlatılan çalışmaların tamamlanması sonrası yoldan kaldırıldılar. Kazadan dolayı yolda oluşan trafik ise polis ekipleri tarafından kontrollü olarak açıldı.

 
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