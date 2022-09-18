İstanbul’da ilginç hırsızlık kamerada: Klima motorunu çaldılar













Olay, geçen hafta çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinin içine alan Hasan A., akşam saatlerinde iş yerini kapattıktan sonra evine gitti. Ertesi gün günün erken saatlerinde iş yerine gelen Hasan A., gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. İş yerinin dışında bulunan klima dış ünitesinin yerinde olmadığını gören Hasan A., güvenlik kamerası görüntülerine baktı.Yaklaşık 20 bin lira değerindeki onlarca kilogram ağırlığında olan klimanın motorunun iki şahıs tarafından çalındığını gören iş yeri sahibi, görüntülerle birlikte emniyete giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonuunda polis ekipleri, klima motorunu çalan şahısların emniyette çeşitli suçlardan 4 kaydı bulunan Cemil Ö. (22) ve Murat Ş. (22) olduğunu tespit etti. Polis ekipleri zanlıları yakalama çalışmalarını sürdürürken, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri Cemil Ö.'yü karıştığı bir başka hırsızlık suçundan yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Cemil Ö., iş yerinden hırsızlık olayında klima motorunu da çaldığını itiraf etti. Şahıs, yanındaki kişinin de arkadaşı Murat Ş. (22) olduğunu söyledi. Murat Ş.'nin de aynı gün benzer bir suçtan yakalandığı öğrenildi. Murat Ş.'nin daha önceden de bir iş yerinden birden fazla tüp çalınması olayıyla ilgili yakalanarak gözaltına alındığı ve savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.Klima hırsızlığı olayını gerçekleştirdiğini itiraf eden ve bir başka hırsızlık suçundan da yakalanan Cemil Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “iş yerinden ve kurumdan hırsızlık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.