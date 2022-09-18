YAŞAM
18 Eylül 2022 - 09:46

İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Klima motorunu çaldılar

Kağıthane'de bir tekstil atölyesinin dışındaki onlarca kilogram ağırlığındaki klima motorunu yerinden söküp çalan hırsızlar kameralara yakalandı. 20 bin lira değerindeki motoru çalan hırsızlar, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

YAŞAM
18 Eylül 2022 - 09:46
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İstanbul’da ilginç hırsızlık kamerada: Klima motorunu çaldılar


Olay, geçen hafta çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinin içine alan Hasan A., akşam saatlerinde iş yerini kapattıktan sonra evine gitti. Ertesi gün günün erken saatlerinde iş yerine gelen Hasan A., gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. İş yerinin dışında bulunan klima dış ünitesinin yerinde olmadığını gören Hasan A., güvenlik kamerası görüntülerine baktı.

20 bin liralık klima motorunu çaldı



Yaklaşık 20 bin lira değerindeki onlarca kilogram ağırlığında olan klimanın motorunun iki şahıs tarafından çalındığını gören iş yeri sahibi, görüntülerle birlikte emniyete giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonuunda polis ekipleri, klima motorunu çalan şahısların emniyette çeşitli suçlardan 4 kaydı bulunan Cemil Ö. (22) ve Murat Ş. (22) olduğunu tespit etti. Polis ekipleri zanlıları yakalama çalışmalarını sürdürürken, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri Cemil Ö.'yü karıştığı bir başka hırsızlık suçundan yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Cemil Ö., iş yerinden hırsızlık olayında klima motorunu da çaldığını itiraf etti. Şahıs, yanındaki kişinin de arkadaşı Murat Ş. (22) olduğunu söyledi. Murat Ş.'nin de aynı gün benzer bir suçtan yakalandığı öğrenildi. Murat Ş.'nin daha önceden de bir iş yerinden birden fazla tüp çalınması olayıyla ilgili yakalanarak gözaltına alındığı ve savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Klima motoru hırsızı tutuklandı

Klima hırsızlığı olayını gerçekleştirdiğini itiraf eden ve bir başka hırsızlık suçundan da yakalanan Cemil Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “iş yerinden ve kurumdan hırsızlık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Mağazadan cep telefonunu böyle çaldı
Mağazadan cep telefonunu böyle çaldı
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı
Çeşme'de yangın!
Çeşme'de yangın!
Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Aşırı süratli otomobil takla atarak alev aldı
Aşırı süratli otomobil takla atarak alev aldı
Son Haberler
Mağazadan cep telefonunu böyle çaldı
Mağazadan cep telefonunu böyle çaldı
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu
KPSS’ye geç kalan adayların imdadına polis yetişti
KPSS’ye geç kalan adayların imdadına polis yetişti
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı
Çeşme'de yangın!
Çeşme'de yangın!
Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Merdivenlerden düşüp iki ayağını kıran genç sınava ambulansla geldi
Merdivenlerden düşüp iki ayağını kıran genç sınava ambulansla...
Aşırı süratli otomobil takla atarak alev aldı
Aşırı süratli otomobil takla atarak alev aldı
Suruç şehidinin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz
Suruç şehidinin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz
İkizlerinden biri kaybolan annenin 'oğlumu bulun' feryadı
İkizlerinden biri kaybolan annenin 'oğlumu bulun' feryadı
Tayvan’da otoparkta yangın: 25 araç küle döndü
Tayvan’da otoparkta yangın: 25 araç küle döndü
Manavgatlı yangın zedeler: 'Biz devletimize ve TOKİ’ye güvendik, şimdi evimizde oturuyoruz. Herkes güvensin'
Manavgatlı yangın zedeler: 'Biz devletimize ve TOKİ’ye güvendik,...
Yaşadığı eve çatıdan girmek isteyince feci şekilde can verdi
Yaşadığı eve çatıdan girmek isteyince feci şekilde can verdi
Ormanlık alanda duyduğu sese koşan kardeşi yıkan manzara
Ormanlık alanda duyduğu sese koşan kardeşi yıkan manzara
Sürücünün kontrolünden çıkan araç, 2 araca çarparak durabildi
Sürücünün kontrolünden çıkan araç, 2 araca çarparak durabildi