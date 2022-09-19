YAŞAM
19 Eylül 2022 - 15:11

İstanbul'da ilginç minare yenilemesi kamerada: Aşağıya atlayıp yukarıya taş çektiler

Kağıthane'de bir grup işçi bir caminin minaresini yenilemek için ilginç bir yöntem kullandı. Minareden sarkıttıkları ipe tutunarak aşağıya atlayan işçiler, parçaları bu yolla yukarıya çekti. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansırken, işçilerin hiçbir önlem almaması “pes” dedirtti.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 15:11
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İstanbul’da ilginç minare yenilemesi kamerada: Aşağıya atlayıp yukarıya taş çektiler


Kağıthane Hamidiye Mahallesi'ndeki bir caminin minaresini yenilemek için toplanan bir grup işçi önce minareye iskele kurdu. İşçiler ardından minarenin tepesine parçaları taşımak için ilginç bir yöntem geliştirdi. İskelenin tepesine bir ray sistemi kuran işçiler, aşağıya sarkıttıkları ipin ucuna yenileme yapılacak taş parçalarını bağladı.

Akıl almaz yöntemle minareye taş çektiler



Ardından iskelenin üst katlarına dağılan işçiler, sırayla ipe tutunarak aşağıya atladı. Bu sayede parçayı minarenin tepesine çıkartan işçiler, canlarını hiçe sayarak defalarca şu şekilde yukarıya taş çekti. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansırken, işçilerin hiçbir önlem almaması ise “pes” dedirtti.

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Haber Editörü
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