GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 14:28

İstanbul'da indirim izdihamı: Mağazanın kepenkleri kapatıldı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde faaliyete geçen bir hediyelik ve çeyizlik eşya mağazası, açılışa özel indirim yapınca vatandaşlar, saatler öncesinden geldikleri mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kepenklerin açılmasıyla mağazanın önünde izdiham yaşanınca, yığılmadan tedirgin olan mağaza yetkilileri mağazanın kepenklerini kapattı.

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 14:28
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İstanbul’da indirim izdihamı: Mağazanın kepenkleri kapatıldı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde ev eşyalarının satıldığı Delice Home isimli mağaza, şubesinin açılışına özel indirim yaptı. Kampanyayı duyan ve indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise açılış saatinden saatler önce mağaza önünde yerini aldı. Mağaza önünde metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturan vatandaşlar, açılışın indirimli ürünlerle yapıldığı duyurulan mağazanın önünde izdihama kapı araladı. Kepenklerin açılmasıyla birlikte oluşan yığılma nedeniyle mağaza yetkilileri tarafından kepenkler geri kapatılarak içeriye vatandaşların girişi engellendi. Polis, vatandaşların sorunsuz dağılmaları ve mağaza önünde ve çevresinde sorun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

“Bizi kandırdılar, hepimiz burada mağdur olduk”

İndirim için mağazaya gelen Serkan Uca kepenklerin geri kapatılmasına tepki göstererek, “Sabah saat 9'dan beri burada bekliyorum burada. Bardak falan alacaktım. Bizi kandırdılar, hepimiz burada mağdur olduk. Sözde izdiham varmış ancak hiçbir izdiham yok. Resmen aldatıcı, bizi kandırdılar” dedi.

“Buraya 3-4 bin kişi toplanıldı. İçeriye sadece 400-500 kişi alındı”

Azize isimli bir vatandaş ise “ Çok büyük bir reklam yapıldı. Sultanbeyli'den Ümraniye'lere kadar kataloglar dağıtıldı. Çok büyük reklamlar oldu. Burada 3-4 bin kişi toplanıldı. İçeriye sadece 400-500 kişi alındı. Buraya haber kanalları çağrıldı. Reklamlar yapıldıktan sonra 'polis memurları izin vermiyor' denildi, indirim iptal edildi. Polis memurlarına şikayetimizi beyan ettik. Bu bir insanlık suçudur. Bu kadar insanı toplandılar. Sadece şikayetçi olmak istiyoruz“ ifadelerini kullandı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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