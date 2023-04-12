KAMU PERSONELİ
12 Nisan 2023 - 17:30

İstanbul'da iş arayanlar dikkat! İBB bu kadrolardan personel alımı yapacak: KPSS şartı yok

İstanbul'da iş arayanlar için sevindirici bir haber var. Bildirildiğine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi, birçok yeni personel alacak. Ayrıntılar haberimizde...

KAMU PERSONELİ
12 Nisan 2023 - 17:30
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İstanbul'da iş arayanlar dikkat! İBB bu kadrolardan personel alımı yapacak: KPSS şartı yok
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İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşamak zorlu olabiliyor ve iyi bir maaşla iş bulmak önem kazanıyor. Özellikle özel sektörde maaşlar yeterli olmayınca, kamu kurumlarına yönelmek daha cazip hale geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yakında personel alımı yapacak belediyeler arasında yer alıyor. Belirli tecrübelere sahip adaylar, sadece uygun pozisyonlara başvuruda bulunabilecekler.

82 PERSONEL İBB'DE İSTİHDAM EDİLECEK

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, farklı pozisyonlarda görevlendirilecek 82 personel alacak. Mühendis, sağlık personeli ve bilgisayar işletmeni gibi alanlarda deneyimli adaylar aranıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların gerekli şartları sağlaması gerekiyor ve başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacak. Alınacak personellerin farklı sektörlerde görev yapması planlanıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 11 NİSAN

personel



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 12 beden işçisi, 9 şoför, 9 mekanik ustası ve diğer farklı pozisyonlarda toplam 82 personel alacak. Başvurular 4 Nisan'da başladı ve 11 Nisan'a kadar devam edecek. Kimya mühendisi, makine teknikeri, teknisyeni, forklift operatörü, alım kontrolörü, çevre mühendisi, enerji sistemleri mühendisi, işçi ve temizlik işçisi de aranıyor. Başvurular İBB personel başvuru platformu üzerinden alınacak ve adil bir değerlendirme yapılacak. Gerekli şartları sağlayan adaylar İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışmaya başlayabilecekler.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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