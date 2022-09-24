YAŞAM
24 Eylül 2022 - 18:44

İstanbul'da kadın sürücünün insanlık ayıbı! 'Her ihlali yapamazsınız' dedi ambulansa yol vermedi..

Hastayı İstanbul'daki bir hastaneye nakletmeye çalışan ambulans ters istikamette ilerlerken karşı yönden gelen bir kadın sürücü 'Her ihlali yapamazsınız' diyerek ambulansa yol vermedi. Kadın sürücünün görüntüleri sosyal medyada büyük tepki gördü.

YAŞAM
24 Eylül 2022 - 18:44
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İstanbul'da kadın sürücünün insanlık ayıbı! 'Her ihlali yapamazsınız' dedi ambulansa yol vermedi..


Sağlık görevlisi (ATT) ve ambulans şoförü Metin Topuz, 1 Eylül Çarşamba günü Etiler ilçesinde solunum yolu rahatsızlığı çeken 89 yaşındaki hastaya ilk müdahaleyi evde gerçekleştirdikten sonra ambulansa alarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürmek için yola çıktı.

Sağlık görevlisi Metin Topuz, hastanın durumunun acil olmasında dolayı hastayı bir an önce hastaneye yetiştirebilmek için Seher Yıldızı Sokak'ta ters yönde ilerlemeye başladı. Sokakta önüne çıkan araçlar ambulansın yanından geçerek ambulansa yol verirken cip sürücüsü yol vermek istemedi.



İstanbul'da kadın sürücü ambulansa yol vermedi

"Kadın sürücüden insanlık ayıbı"

Ambulansa yol vermek istemeyen kadın sürücü 'Ambulans olduğunuz için her ihlali yapamazsınız, burası ters yön' dedi ve ambulansa tepki gösterdi. Yaklaşık 2 dakika kadar zaman kaybı yaşatan 'ters yön' tartışması ambulansın kamerasına yansıdı.

"Hastanın ölümüne neden olmuş olabilirdi."

Ambulans şoförü Metin Topuz, yaşadıkları olayı şu ifadelerle anlattı:

'Etiler'den solunum sıkıntısı çeken 89 yaşındaki bir hastayı aldıktan sonra mahalle arasından caddeye geçmek istedik. Bir kadın sürücü bize el hareketi yaptı. Acele etmem gerekiyordu, bu yüzden aceleyle sireni çaldım. Ben ters istikametteydim. Arka yola girmek çok daha kolaydı. Şoför yanımıza gelince camı açtı ve "Ambulans olduğunuz için bütün suçları işleyemezsiniz. Arabanızda hasta yok" diyerek bizi tehdit etti. Durdu ve önümüzde bekledi. Arabamda bir hasta olduğu için orada değildim. Amacım hastayı hastaneye götürmekti.

İstanbul'da kadın sürücü ambulansa yol vermedi

Ambulansta nefes darlığı olan bir hastam vardı ve acilen hastaneye gitmem gerekiyordu. Belki de onu öldürebilirdi. Ambulans şoförleri olarak bu tür durumları sıklıkla yaşıyoruz. Bundan çok şikayetçiyiz. Sadece bizimle sağduyulu olmalarını istiyoruz, başka bir şey değil” 

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı
Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı
Kargo yüklü dorse tırdan ayrılarak TEM’de devrildi
Kargo yüklü dorse tırdan ayrılarak TEM’de devrildi
Öğrenci yurdunda prize takılı adaptör yangına neden oldu
Öğrenci yurdunda prize takılı adaptör yangına neden oldu
İzmir'de 16 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
İzmir'de 16 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Çalıntı otomobille giderken bir de kamyonet çaldılar
Çalıntı otomobille giderken bir de kamyonet çaldılar
Bursa'da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı
Bursa'da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı
Son Haberler
Kanserle mücadele eden Hakan Özoğuz'dan teşekkür mesajı!
Kanserle mücadele eden Hakan Özoğuz'dan teşekkür mesajı!
Datça'da görüntülenen Şevket Altuğ'un son hali 'yıllara karşı gelememiş' dedirtti!
Datça'da görüntülenen Şevket Altuğ'un son hali 'yıllara karşı...
Pınar Deniz'in son hamlesi Kaan Yıldırım'ın ailesinin kapısını araladı!
Pınar Deniz'in son hamlesi Kaan Yıldırım'ın ailesinin kapısını...
KPSS oturumunda adaya poşeti açılmış soru kitapçığı mı verildi? ÖSYM'den açık poşet açıklaması
KPSS oturumunda adaya poşeti açılmış soru kitapçığı mı verildi?...
Çiğ süt destekleme başvurularında başvuru yeri, şekli ve zamanında değişikliğe gidildi!
Çiğ süt destekleme başvurularında başvuru yeri, şekli ve zamanında...
TOGG'dan yeni haber! 180 kW gücündeki şarj cihazı ilk kez görüntülendi..
TOGG'dan yeni haber! 180 kW gücündeki şarj cihazı ilk kez görüntülendi..
Enerji krizi Eyfel Kulesi'nin ışıklarını kapattırdı!
Enerji krizi Eyfel Kulesi'nin ışıklarını kapattırdı!
Şirketlerden 1000 liraya kadar doğal gaz desteği! Milyonlarca kişi yararlanacak! Kritik gün 1 Ekim..
Şirketlerden 1000 liraya kadar doğal gaz desteği! Milyonlarca kişi...
Karabük Üniversitesi, yabancı uyrukluların cenneti oldu! Akademik kadrodaki öğretim üyeleri şaşkınlık yarattı..
Karabük Üniversitesi, yabancı uyrukluların cenneti oldu! Akademik...
İstanbul'da korkunç kaza! Arkadaşının yeni motosikletine binen genç tramvayın altında sürüklendi..
İstanbul'da korkunç kaza! Arkadaşının yeni motosikletine binen genç...
Faiz kararları altını düşürdü doları zirveye çıkardı! 24 Eylül altın, dolar ve euro güncel fiyatları..
Faiz kararları altını düşürdü doları zirveye çıkardı! 24 Eylül...
Diyarbakır'da feci ölüm! Kıyafeti otobüs kapısına sıkışınca ölümden kaçamadı..
Diyarbakır'da feci ölüm! Kıyafeti otobüs kapısına sıkışınca...
Hastalığını ilk kez açıklayan Melike Şahin bacaklarındaki yaraların nedenini anlattı!
Hastalığını ilk kez açıklayan Melike Şahin bacaklarındaki yaraların...
Ümit Özdağ ile Süleyman Soylu arasındaki gerilim bitmiyor! Süre doldu diyen Özdağ, söz verdiği videoyu paylaştı..
Ümit Özdağ ile Süleyman Soylu arasındaki gerilim bitmiyor! Süre...
MEB, 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarını erişime açtı! İOKBS bursluluk sınav sonuçlarını sorgulama ekranı..
MEB, 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarını erişime açtı! İOKBS...