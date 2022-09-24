İstanbul'da kadın sürücünün insanlık ayıbı! 'Her ihlali yapamazsınız' dedi ambulansa yol vermedi..













"Kadın sürücüden insanlık ayıbı"

"Hastanın ölümüne neden olmuş olabilirdi."

Sağlık görevlisi (ATT) ve ambulans şoförü Metin Topuz, 1 Eylül Çarşamba günü Etiler ilçesinde solunum yolu rahatsızlığı çeken 89 yaşındaki hastaya ilk müdahaleyi evde gerçekleştirdikten sonra ambulansa alarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürmek için yola çıktı. Sağlık görevlisi Metin Topuz, hastanın durumunun acil olmasında dolayı hastayı bir an önce hastaneye yetiştirebilmek için Seher Yıldızı Sokak'ta ters yönde ilerlemeye başladı. Sokakta önüne çıkan araçlar ambulansın yanından geçerek ambulansa yol verirken cip sürücüsü yol vermek istemedi.Ambulansa yol vermek istemeyen kadın sürücü 'Ambulans olduğunuz için her ihlali yapamazsınız, burası ters yön' dedi ve ambulansa tepki gösterdi. Yaklaşık 2 dakika kadar zaman kaybı yaşatan 'ters yön' tartışması ambulansın kamerasına yansıdı.Ambulans şoförü Metin Topuz, yaşadıkları olayı şu ifadelerle anlattı: 'Etiler'den solunum sıkıntısı çeken 89 yaşındaki bir hastayı aldıktan sonra mahalle arasından caddeye geçmek istedik. Bir kadın sürücü bize el hareketi yaptı. Acele etmem gerekiyordu, bu yüzden aceleyle sireni çaldım. Ben ters istikametteydim. Arka yola girmek çok daha kolaydı. Şoför yanımıza gelince camı açtı ve "Ambulans olduğunuz için bütün suçları işleyemezsiniz. Arabanızda hasta yok" diyerek bizi tehdit etti. Durdu ve önümüzde bekledi. Arabamda bir hasta olduğu için orada değildim. Amacım hastayı hastaneye götürmekti.Ambulansta nefes darlığı olan bir hastam vardı ve acilen hastaneye gitmem gerekiyordu. Belki de onu öldürebilirdi. Ambulans şoförleri olarak bu tür durumları sıklıkla yaşıyoruz. Bundan çok şikayetçiyiz. Sadece bizimle sağduyulu olmalarını istiyoruz, başka bir şey değil”