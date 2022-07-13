GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 11:19

İstanbul'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde dövüp arabayla kaçırdılar

İstanbul’da sokak ortasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yolda yürüyen adam alacaklıları tarafından önce darp edildi sonrasında zorla arabaya bindirilerek kaçırıldı. Çevredekilerin sadece izleyerek müdahale etmediği olay kameralara yansıdı. İşte o dehşet anları…

GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 11:19
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İstanbul’da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde dövüp arabayla kaçırdılar


İstanbul Küçükçekmece'de dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Alacaklıları tarafından yolda yürürken durdurulan ve herkesin gözü önünde darp edilen Erhan M., daha sonra zorla arabaya bindirilerek kaçırıldı. Dehşet anları kameraya yansıdı.

İstanbul'da dehşete düşüren olay3



9 bin lira borcu olduğu kişiler tarafından sokak ortasında darp edilen ve zorla arabaya bindirilerek kaçırılan Erhan M.’nin yaşadığı dehşet anları kameralara yansıdı. Onlarca kişinin gözü önünde yaşanan dehşet verici olaya kimsenin müdahale etmemesi de dikkat çekti.

İstanbul'da dehşete düşüren olay

Düzenlenen operasyonla kurtarıldı

İstanbul’da Pazartesi günü saat 15:00’da Yeşilova Mahallesi D-100 yan yolda meydana gelen olayda, yolda yürüyen Erhan M., yanına yaklaşan araçtan inen 2 kişi tarafından darp edilerek arabaya zorla arabaya bindirildi. Olayın Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne intikal etmesiyle birlikte emniyet ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından Esenyurt’ta bulunan adreslerine baskın yapıldı. Düzenlenen baskında şüpheliler F.Ö. ve F. Ö. Yakalanarak gözaltına alındı, yaralı haldeki Erhan M. de kurtarıldı.

İstanbul'da dehşete düşüren olay1

Yapılan incelemenin ardından Erhan M.’nin şüphelilerden 6 ve 3 bin TL olmak üzere toplamda 9 bin TL borç aldığı belirlendi. Erhan M.’nin aldığı borcu ödememesinin ardından şüphelilerin böyle bir olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Alınan ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler adli kontrol ile serbest bırakıldı. Yaralı Erhan M.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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