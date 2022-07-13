İstanbul’da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde dövüp arabayla kaçırdılar













Düzenlenen operasyonla kurtarıldı

İstanbul Küçükçekmece'de dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Alacaklıları tarafından yolda yürürken durdurulan ve herkesin gözü önünde darp edilen Erhan M., daha sonra zorla arabaya bindirilerek kaçırıldı. Dehşet anları kameraya yansıdı.9 bin lira borcu olduğu kişiler tarafından sokak ortasında darp edilen ve zorla arabaya bindirilerek kaçırılan Erhan M.’nin yaşadığı dehşet anları kameralara yansıdı. Onlarca kişinin gözü önünde yaşanan dehşet verici olaya kimsenin müdahale etmemesi de dikkat çekti.İstanbul’da Pazartesi günü saat 15:00’da Yeşilova Mahallesi D-100 yan yolda meydana gelen olayda, yolda yürüyen Erhan M., yanına yaklaşan araçtan inen 2 kişi tarafından darp edilerek arabaya zorla arabaya bindirildi. Olayın Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne intikal etmesiyle birlikte emniyet ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından Esenyurt’ta bulunan adreslerine baskın yapıldı. Düzenlenen baskında şüpheliler F.Ö. ve F. Ö. Yakalanarak gözaltına alındı, yaralı haldeki Erhan M. de kurtarıldı.Yapılan incelemenin ardından Erhan M.’nin şüphelilerden 6 ve 3 bin TL olmak üzere toplamda 9 bin TL borç aldığı belirlendi. Erhan M.’nin aldığı borcu ödememesinin ardından şüphelilerin böyle bir olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Alınan ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler adli kontrol ile serbest bırakıldı. Yaralı Erhan M.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.