GÜNDEM
18 Ocak 2022 - 12:00

İstanbul'da kar yağışı başladı! Bursa-Ankara yoluna kar engeli..

Meteoroloji'nin hava tahmin raporlarında bildirdiği kar yağışları yurdun bir çok bölgesinde başladı. İstanbul, beklenilen kar yağışını sabah saatlerinden itibaren yaşamaya başlarken Bursa-Ankara karayolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımın çift yönlü olarak ulaşıma kapandığı bildirildi.

GÜNDEM
18 Ocak 2022 - 12:00
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İstanbul'da kar yağışı başladı! Bursa-Ankara yoluna kar engeli..
Kış mevsimin yaşandığı Türkiye genelinde kar ve soğuk havalar etkisini yüksek orandan göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yırt genelinde görülmesinin beklenildiği son hava durumu raporu paylaştı. Bazı bölgelerde kar yağışlarının etkili olacağının belirtildiği hava tahmin raporlarında yağışlardan dolayı 26 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulunuldu.







Meteoroloji'nin hava durumu raporunda ise Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yağmurlu, diğer bölgelerde ise kar yağışlarının etkili olacağı bildirildi. Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Çanakkale'nin çevreleri dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken İstanbul'un bazı bölgelerinde beklenen kar yağışlarının başladığı bilgisi de paylaşıldı.


BURSA-ANKARA KARAYOLU ULAŞMA KAPANDI

Bursa-Ankara arasındaki karayolunun Kestel ilçesine yakın Ümitalan mevkisinde etkili olan kar yağışların nedeniyle yolun çift taraflı olarak trafiğe kapandığı bildirildi. İstanbul otoyoluna bağlanan bir diğer noktada ise uzun araç kuyrukları meydana geldi.


Meteoroloji'den edinilen son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, Bolu, Düzce, Sakarya,  Karabük,  Malatya, Elazığ, Bingöl, Gaziantep, Zonguldak, Bilecik, Bartın, Tunceli ve Adıyaman çevrelerinin ise yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı düşünülüyor. Rüzgarın, genellikle Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin batısından, Marmara bölgesinin ise kuzey ve güneybatı kesimlerinden, Ege ve Batı Karadeniz'de ise kuzey yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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