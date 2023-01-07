GÜNDEM
07 Ocak 2023 - 16:37

İstanbul'da katliama hazırlanan DEAŞ'lı teröristleri bağlılık yemini ettikleri videoları ele verdi!

İstanbul'daki terör harekatı sırasında Tacikistan uyruklu K.Z.I. ve Özbek uyruklu A.M. isimli DEAŞ üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütü IŞİD adına saldırı harekatına hazırlandıkları öğrenildi.

GÜNDEM
07 Ocak 2023 - 16:37
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İstanbul'da katliama hazırlanan DEAŞ’lı teröristleri bağlılık yemini ettikleri videoları ele verdi!
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İstanbul'daki olası terör saldırısı öncesinde saldırıdan sorumlu olacakları belirlenen DEAŞ terör örgütünün iki üyesi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etme, üyelerini tespit etme ve tutuklama çalışmalarına başladı. Ekipler, törgütün Afgan yapısıyla bağlantısı olan Ebu Mayısmuna kod adlı yabancı uyruklu K.Z.İ'nin el yapımı patlayıcı ve malzeme konusunda uzman olduğu ve bu alanda eğitimli olduğu tespit edilerek, sosyal ağlarında propaganda mesajları yayınladığını tespit etti.



İstanbul'da DEAŞ’lı teröristler yakalandı

BİAT VİDEOLARI ÇEKEREK SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞLAR

K.Z.İ'nin mesajlarında 'kâfir' olarak nitelendirilen ülkelere yönelik saldırı emrini verdiği ve Türkiye'yi hedef aldığını ve A.M. ile birlikte terör saldırısı planladığını belirleyen ekipler, Ortaköy'deki Reina eğlence mekanında olduğu gibi bu zanlıların naklettikleri aracı 31 Aralık'ta tespit ettiler. Aracı Başakşehir'de durdurmak isteyen ekipler "dur" ihtarlarında bulundular. Araç, ihtara uymayarak kaçmaya çalışırken ekipler aracı tekerleklerine ateş ederek durdular. Aracın içinde bulunan K.Z.I. ve A.M. ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındılar.

İstanbul'da DEAŞ’lı teröristler yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen K.Z.İ'nin tutuklandığı, A.M.'nin ise hakkında başlatılan işlemler sonrasında sınır dışına gönderileceği öğrenildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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