İstanbul'da kırmızı alarm! Çocuğu bu okullara gidenler dikkat: 93 okul boşaltıldı







1351 RİSKLİ OKULLARA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI







367'Sİ YIKILIP YENİDEN YAPILDI 87 OKUL GÜÇLENDİRİLDİ

GEÇEN YIL 35 OKULDA ÇALIŞMALAR BAŞLAMIŞTI

KALAN 93 RİSKLİ OKULDAKİ ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLECEK

İstanbul Valiliği tahliye kararı verilen okullara ilişkin açıklamalarda bulundu.17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan ve şehri derinden etkileyen Marmara depreminden sonra, olası deprem anında yıkıcı etkileri en az düzeye indirmek için 2006 senesinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kurulmuştur.Bu birim tarafından yürütülen İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında ilimizde 1999 yılından önce yapılan 1418 okulda yapılan anket çalışmasında ortaya çıktı. Bunların 67'si depreme dayanıklı, 1351'i ise risk altında.Tehdit altındaki 1351 okuldan 769'unda güçlendirilme yapıldı, 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar okulumuzu güçlendirdi, yıktı ve 87'sini yeniden yaptı. Deprem etüt ve analizinin ardından kalan 128 yüksek riskli okuldan 109'unun yıkılıp yeniden yapılmasına ve 19'unun güçlendirilmesine karar verildi.Okulların modernizasyonu ve yeniden inşası projelerine başlandı. Bu kapsamda 128 riskli okuldan 35’inde yapılan etüt çalışması kapsamında, 76 okul yıkılarak yeniden yapılması, 17 okulunsa güçlendirilmesinin yapılmasında karar kılındı.20 Şubat 2023 Pazartesi gününden itibaren öğrencilerimiz, yüksek riskli bu 93 okul ve kurumdan kaymakamlıklarımız, il ve bölge devlet milli eğitim müdürlüklerimiz ile koordineli olarak deprem korumalı okullara nakledilecektir. Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacaktır. İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyorlar. Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51.995 öğrencimiz ve 2.765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler. Bu süreçte sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sabır ve anlayışına teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl dönemi hayırlı olsun.