YAŞAM
17 Eylül 2022 - 12:09

İstanbul'da korku dolu anlar kamerada: Battaniye açarak kadını kurtarmaya çalıştılar

Bahçelievler'de bilinmeyen bir nedenle pencerede sarkık halde kalan kadın, kendini yukarıya çekemeyince düşme tehlikesi geçirdi. Vatandaşların düşebileceği yere battaniye açarak dakikalarca beklediği kadın, evin kapısının kırılması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Korku dolu anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.

YAŞAM
17 Eylül 2022 - 12:09
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İstanbul’da korku dolu anlar kamerada: Battaniye açarak kadını kurtarmaya çalıştılar


Olay, dün saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde vatandaşlar bir binanın ikinci katındaki pencerede bir kadının sarktığını gördü. Hemen binanın altına gelen birden fazla vatandaş, evden getirdikleri battaniyeyi açarak pencereden sarkan kadını düşme ihtimaline karşın aşağıya bekledi.

Battaniye açıp altında beklediler



Vatandaşlar kadını bir yandan uyarırken, bir genç ise evin kapısını kırarak içeriye girdi. Genç anlık bir müdahaleyle kadını tutarak düşmekten kurtardı. Mahalle arasında yaşanan korku dolu o anlar ise mobil cihaz kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Editörü
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