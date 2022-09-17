İstanbul’da korku dolu anlar kamerada: Battaniye açarak kadını kurtarmaya çalıştılar













Olay, dün saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde vatandaşlar bir binanın ikinci katındaki pencerede bir kadının sarktığını gördü. Hemen binanın altına gelen birden fazla vatandaş, evden getirdikleri battaniyeyi açarak pencereden sarkan kadını düşme ihtimaline karşın aşağıya bekledi.Vatandaşlar kadını bir yandan uyarırken, bir genç ise evin kapısını kırarak içeriye girdi. Genç anlık bir müdahaleyle kadını tutarak düşmekten kurtardı. Mahalle arasında yaşanan korku dolu o anlar ise mobil cihaz kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.