GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 12:06

İstanbul'da korkunç kaza! Arkadaşının yeni motosikletine binen genç tramvayın altında sürüklendi..

İstanbul'da yeni motosikletiyle gezintiye çıkmak isteyen bir genç arkadaşıyla birlikte gezerken tramvaya çarptı. Motosikletin arkasında oturan İdris Aslan, tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi.

GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 12:06
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İstanbul'da korkunç kaza! Arkadaşının yeni motosikletine binen genç tramvayın altında sürüklendi..


İstanbul'da iki gün önce motosiklet satın alan 18 yaşındaki Ekrem Bora, arkadaşı İdris Aslan'ı (19) arkasına aldı ve Sultangazi'de gezmeye başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet tramvaya çarparken arkada oturan İdris Aslan, tramvayın altında kaldı ve metrelerce sürüklendi. Ağır yaralandığı tespit edilen Aslan hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olduğu ortaya çıktı.

İstanbul motosiklet tramvay kazası



Korkınç kaza İstanbul Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki gün önce motosiklet satın alan 18 yaşındaki Ekrem Bora, 19 yaşındaki arkadaşı İdris Aslan'ı da yanına alarak yola çıktı. Motosikletçi Ekrem Bora, kırmızı ışıkta geçen yayadan kaçmaya çalışırken Mescidi Selam yönüne doğru direksiyonu kırdı. Direksiyonunun kontrolünü kaybeden Ekrem Bora tramvaya çarptı.

İstanbul motosiklet tramvay kazası

"İdris Aslan tramvayın altında kaldı"

Çarpmanın şiddetiyle motosikletin arkasında olan İdris Aslan yola fırladı ve tramvayın altında kaldı. Metrelerce sürüklenen genç ağır yaralanırken Ekrem Bora, dikenli tellerden raylara atlayarak ağır yaralı arkadaşı İdris Aslan'a sarıldı ve kaldırıma taşıdı.

İstanbul motosiklet tramvay kazası

Ağır yaralı genç orada bir esnafa ait özel otomobille yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Önce burada tedavi altına alınan Aslan, daha sonra ambulansa alındı ve Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Aslan'ın hayatının tehlikede olduğu öğrenildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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