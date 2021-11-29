İstanbul'da Lodos hayatı felç etti!







Dün başlayarak şiddetlenen Lodos ve fırtına tüm yurdu etkisi altına aldı. Çok sayıda vatandaşa zarar veren fırtına adeta hayatı felç etti.Fırtına, ağaçları devirdi, kafeleri yok etti,araçları yan yatırdı. Çatılar, insanların ve araçların üzerine uçarken vatandaşlar canlarını kurtarmaya çalıştı.İşte İstanbul'da fırtına kabusunun dehşet veren görüntüleri...

Öte yandan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca resmi sayfasından Marmara bölgesinde yaşanan Lodos fırtınası hakkında bilgilendirme yaptı. Lodos fırtınasının İstanbul,Bursa ve Bolu’da maddi hasarlara sebep olduğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. Özellikle İstanbul Esenyurt, Arnavutköy, Avcılar ve Başakşehir ilçeleri başta olmak üzere bazı ilçelerde afet olaylarının yaşandığı belirtildi. Yaşanan Afette İstanbul’da 38 kişinin yaralandığını 4 kişinin ise hayatını kaybettiğini öğrenilirken Yaralanan kişiler ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Fırtınanın etkili olduğu illerde 24 tane ambulans 3 tane UMKE Timi 87 sağlık personelin görev aldığını söyleyen Fahrettin Koca halkımıza başsağlığı ve geçmiş oldun dileklerinin iletirken çalışmalarının devam ettiğini söyledi.





