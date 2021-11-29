YAŞAM
29 Kasım 2021 - 15:55

İstanbul'da Lodos sebebiyle 2 kişi ölürken 9 kişi yaralandı

İstanbul'da lodos sebebiyle uçan çatılardan 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken 9 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

YAŞAM
29 Kasım 2021 - 15:55
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İstanbul'da Lodos sebebiyle 2 kişi ölürken 9 kişi yaralandı
Tüm Ülkeyi etkisi altına alan Lodos sebebi ile vatandaşlar zor onlar yaşamaya devam ediyor. Dün başlayan ve Salı günü şiddetinin kaybetmesi öngörülen fırtınadan dolayı İstanbul Avrupa yakasında bulunan birçok ilçede çatı uçmaları yaşandı.  Uçan çatılar sebebiyle şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
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