İstanbul'da Lodos sebebiyle eğitime bir gün süre ile ara verildi

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren Lodos, İstanbul'da büyük bir tahribata yol açtı. Fırtına sebebiyle düşen çatılar 4 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken 38 kişi ise yaraladı. Salı günü de etkisini sürdüreceği bildirilen Lodos için İstanbul Valiliği, vatandaşlara uyarıda bulundu.
ŞİDDETİ SÜRECEK
Valilik tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden saat 19.00'da alınan verilere göre İstanbul'daki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 70-110 km/sa hızla devam edeceği belirtildi.
SEL UYARISI YAPILDI
Sabah saatlerine kadar rüzgarın 50-60 km/sa hıza düşeceği ifade edilen açıklamada kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Öte yandan akşam saatlerinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında lodos nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.