İstanbul'da makas atarak ilerleyen sürücü dehşet saçtı!













İstanbul'un Ümraniye ilçesinde sabah saat 05.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. Şile yolunda sürücüsünün makas atarak ilerlediği öne sürülen bir otomobil, önünde seyir halinde olan hafif ticari araca çarptı.İddialara göre 07 ATM 725 plakalı Volkswagen marka bir otomobilin aşırı hızla makas atarak yolda ilerlerken, aynı yönde giden 34 DEL 349 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkasından çarptı.Süratli çarpma sonrası her iki araçta yolda takla atarken meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yaparken Kardelen Küçükpişkin, Zilal Çil, İhsan Göç ve Mustafa Göç isimli yaralıların durumlarının ağır olduğunu belirledi. Yaralılar ambulanslara alınarak hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.