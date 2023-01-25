İstanbul'da metrobüs, otobüs, metro, tramvaya binenler dikkat! Az önce açıklandı: 31 Ocak'a kadar yapılması gerekiyor!







İSTANBULKART GETİR KAMPANYASI







İstanbul'da toplu taşıma kullananlar için farklı kampanyalar düzenlenirken Megakent'te toplu ulaşımla beraber anlaşmalı bakkal, market ve alışveriş noktaları yer alıyor. İBB iştirak şirketi Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin (BELBİM) hizmeti olan İstanbulkart üzerinden sık sık kampanyalar düzenlenirken getir kampanyası merak konusu oldu.İnternet üzerinden hizmet veren yoğun ilgi gören alışveriş platformlarından olan Getir'de yapılacak olan İstanbulkart ödemeleri anında 15 TL indirim kazanılarak vatandaşlara yardım ediliyor. 9 Ocak 2023 tarihinde başlayan kampanya 31 Ocak 2023 tarihinde son bulacağı bilgisi verildi. -Getir ve Getirbüyük'te yapılacak İstanbulkart ödemelerinde 15 TL indirim -Kampanyadan yararlanmak için Getir üzerinden 90 TL, getirbüyük 265 TL alışveriş yapılması gerekir. -Ödeme yapılırken promosyon kısmından istanbulkart ödemesi seçilir. -Kampanya yalnızca İstanbul için geçerlidir.