İstanbul'da milyonluk gasp güvelik kameraları tarafından kaydedildi

İstanbul Kazlıçeşme Demirhane Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Kapalıçarşıda çalışan motosikletli döviz bürosu kuryesi Ömer Küçük, Kapalıçarşı'dan aldığı 1 buçuk milyon lirayı Zeytinburnu'ndaki döviz bürosuna götürmek için yola çıktı. Motorkurye Kazlıçeşme'deki bir akaryakıt istasyonunun önüne geldiği sırada yabancı plakalı bir otomobil, motosikletine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motor kurye yere düştü. Yere savrulan motor kuryenin bacağı kırılırken şüpheliler yerdeki kişiyi döverek yanında 1 milyondan fazla para bulunan çantayı Gasp etti. Olayı fark eden akaryakıt istasyonu çalışanları otomobili tekmeleyerek şüphelileri durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan yaşanan kaza anı ve gasp anları kameralar tarafından an be an kaydedilirken kaydedilen görüntülerde yere düşen motosikletli kuryenin şüpheliler tarafından dövülüp yanında bulunan çantanın alınması kaydedildi.Döviz bürosunu işleten Hayati Yılmaz olay ile ilgili “25 yıldır bu işin içindeyim. Zaman zaman bu türlü soygun, gasp olayları oluyor. Mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz. Bugün elemanımızı sabah erkenden Kapalıçarşıya gönderdim. Oradan yüklü bir miktar TL alıp sahil yolundan Zeytinburnu Yedikule'den içeri giriyor. Akaryakıt istasyonunun önünde yabancı plakalı bir araç ona çarpıyor. Üzerindeki parayı ve çantayı olduğu gibi alıp kaçıyorlar. Akaryakıt istasyonundaki arkadaşlar da soygun olduğunu son anda fark edip arabayı tekmeliyorlar. Elemanımızın da ayağı kırıldı” dedi.Bu tür soygunların sıkça yaşandığını dile getiren Yılmaz, “Üzgünüz, bu türlü soygunlar son zamanda ülkemizde, özellikle büyük kentlerde çok fazla oluyor. Biz bu paraları çok zor kazanıyoruz. İnanıyoruz, emniyet teşkilatı iyi çalışıyor ama bu işlerin bulunması için en kısa sürede gereken tedbirlerin alınması ve daha gayretli çalışmalarını arzu ediyoruz. Emniyet teşkilatımızdan, 60 - 70 bin euro kaybım var. Onun karşılığında TL getiriyordu. Aşağı yukarı 1 buçuk milyon TL” diye konuştu.Olayı anlatan Yılmaz kuryenin kolay yakalanmayacağını Kapalı çarşıdan çıkınca takip edildiğinin motor kurye çıkana kadar sahilde beklenildiğini aktardı.