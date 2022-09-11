YAŞAM
11 Eylül 2022 - 10:02

İstanbul'da motosiklet hırsızından ilginç savunma: 'Pizzacı olmak istedim'

Sarıyer'de bir şahıs park halinde bulunan ve üzerinde kontak anahtarı olan pizza firmasının motosikletini çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, İstinye Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yakaladığı hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızın ilk ifadesinde “pizzacı olmak istiyordum, gezmek için çaldım” dediği öğrenildi.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 10:02
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İstanbul’da motosiklet hırsızından ilginç savunma: 'Pizzacı olmak istedim'


Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 08.30 sıralarında Sarıyer İstinye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olaydan bir gün evvel akşam saatlerinde yaklaşık 50 bin lira değerinde olan 39 AAK 709 plakasına sahip motosikleti kullanılan Mert D. sipariş dağıtımı yaptı. Mert D. ardından firma önüne park ettiği motosikletin üzerinde kontak anahtarını unuttu.

Pusuya yatıp bekledi sonra motosikleti çaldı



Mert D. ardından evine giderken, ertesi gün günün erken saatlerinde cadde üzerinde yürüyen bir şahıs, motosikletin üstünde kontak anahtarı olduğunu fark etti. Bir süre kaldırımda ileriye ve geriye yürüyen şahıs, uzaktan takip ettiği motosiklete kimsenin gelmediğini görünce düğmeye bastı. Şahıs ardından yanına geldiği motosiklete binerek saniyeler içerisinde çaldı. Hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Motosikletin kontak anahtarını üstünde unutmuş

Olayın ardından günün erken saatlerinde firmaya gelen işyeri çalışanları motosikletin yerinde olmadığını gördü. Firma amiri Bayram C.'yi arayan çalışanlar, motosikletin yerinde olmadığını bildirdi. Bunun üzerine Bayram V.'nin ulaştığı Mert D., motosikleti firmanın önüne park ettiğini ve kontak anahtarını da üstünde unuttuğunu söyledi. Motosikletin çalındığını düşünen Bayram C., emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezi Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Sarıyer polisinin yakaladığı hırsız tutuklandı

Yapılan çalışmalarda motosikletin çalındığını belirleyen polis ekipleri, hırsızın ise emniyette çeşitli suçlardan 10 adet kaydı bulunan ve ertelenmiş hapis cezası bulunan Ersin A. (35) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda polis, Ersin A.'nın çaldığı motosikleti semtteki bir sokakta terk edilmiş halde buldu. Şahsın adresini de belirleyen İstinye Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Ersin A.'yı yakaladı.

“Pizzacı olmak istiyordum, gezmek için çaldım”

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Haber Editörü
Haber Editörü
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