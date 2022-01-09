İstanbul'da öfkeli koca 3 çocuğun annesine kurşun yağdırdı!













Olay, Kağıthane ilçesine bağlı Ortabayır Mahallesi'nde yaşayan Emre Y. (31) ile Büşra Y. (26) aralarından kıskançlık ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. Boşanma sürecinde evi ayırarak başka bir eve yerleşen Emre Y., çocuklarını görmek için eşi Büşra T.'yi arayarak eve geleceğini söyledi.Taksi şoförlüğü yapan Emre Y. akşam saat 21.00 sularında eşinin evine geldi. Çocuklarını gördükten sonra çocuklardan evden çıkmalarını istedi. O sırada eşiyle tartışan Emre Y. 4 yaşındaki oğlu Y.A.Y.'yi kucağına aldı ve koltukta oturan Büşra Y.'ye yanında getirdiği silahını belinden çıkarak doğrulttu. Eşine kucağında çocuk varken 12 el ateş eden Emre Y., çocukları Y.A.Y., K.S.Y. (7) ve U.Ö.'yü de (11) alarak taksisine bindi ve olay yerinden ayrıldı. Çocuklarını annesi Nilifer Y.'ye bırakan Emre Y., daha sonra tekrar taksisine bindi ve kaçmaya başladı.Bacak ve kollarına kurşunlar isabet eden genç kadın kanlar içerisine yere yığıldı ve bilincini kaybetti. Evden gelen silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla belirtilen adrese gelen sağlık ve polis ekipleri Büşra Y.'nin evinin kapısını kırarak içeriye girdiler. Ağır yaralı olduğu anlaşılan genç kadın ambulansa alınarak hastaneye kaldırılırken, ameliyata alınan genç kadının bacak ve kollarından 9 adet kurşun çekirdeği çıkartıldığı öğrenildi. Bir süre tedavi gören Büşra Y., tedavisi sonrası taburcu edildi.Diğer taraftan, olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri, başlattıkları çalışmalar sonunda Emre Y.'nin taksisiyle Beylikdüzü'ne doğru gittiğini tespit ettiler. E5 karayolundaki Haramidere Kavşağı'nda polisler tarafından kıskıvrak yakalanan Emre Y. olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada sorguya alınan Emre Y.'nin polis kayıtlarında çeşitli suçlardan 7 farklı kaydı olduğu bildirilirken adli işlemleri tamamlanan cani koca, adliyeye sevk edildi ve mahkeme heyeti tarafından tutuklama kararı verildikten sonra Metris Cezaevi'ne gönderildi.