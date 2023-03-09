GÜNDEM
09 Mart 2023 - 15:29

İstanbul'da olası deprem beklentisi yalı sahiplerini yerinden etti: Tek tek taşınıyorlar!

İstanbul Boğazı kıyıları, İstanbul'da beklenen büyük bir deprem için en tehlikeli bölge olarak belirlendi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin yol açtığı büyük yıkımın ardından İstanbul'a yönelik uyarıların sıklaşması yalı sahiplerini şok etti. Boğaz'ın iki yakasında bulunan milyon dolarlık villa sahipleri evlerinden taşınmaya başladı..

GÜNDEM
09 Mart 2023 - 15:29
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İstanbul’da olası deprem beklentisi yalı sahiplerini yerinden etti: Tek tek taşınıyorlar!
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem ve İstanbul'da olası bir deprem nedeniyle villa sahipleri İstanbul Boğazı'nı terk etmeye başladı. Özellikle villalarda tadilat yapılmasına izin verilmediği için deprem anında çok tehlikeli olduğu söyleniyor. Sektör temsilcilerine göre, sorunu çözmek için yerel binaları yenileme hakkı getirilmelidir.

İstanbul'un bazı semtleri olası depremlere binaları restore ederek hazırlanıyor ama İstanbul Boğazı'ndaki binalar 1983'teki yasak nedeniyle restore edilemiyor veya yenilenemiyor. 1980'den önce inşa edilmiş, tasarlanmamış binaların yoğunlaştığı alanların deprem riskinin yüksek olduğu söyleniyor.



İstanbul’da olası deprem beklentisi yalı sahiplerini yerinden etti

1983 yılında çıkarılan 2960 sayılı "Boğaz Kanunu"na göre İstanbul'un villalarının bulunduğu bölümü kapsıyor ve buradaki yapılarda değişiklik yapılması yasak. Bu kapsamda Arnavutköy, Bebek, Yeniköy ve Anadolu Hisarı'nın yanı sıra Kavacık Mevkii, Çengelköy, Kuzguncuk'ta deprem riski yüksek gösteriliyor. Beylerbeyi, Paşabahçe gibi semtlerinde riskli alanda olmasının tespiti sonrası buralarda inşa edilen yapıların daha çok 1980'den önce yapılmış olup bu kanun kapsamındaki binalar deprem riski yüksek olarak değerlendirilmekte.

İstanbul’da olası deprem beklentisi yalı sahiplerini yerinden etti

Ekonomim'den Leyla İlhan'ın haberine göre Mars Genel Müdürü Hakan Bucak, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından birçok villa sahibinin kendisini aradığını söyledi. Bucak, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Daha bu hafta 4-5 ev sahibinden telefon aldım, 500 metrekare depreme dayanıklı güvenli ev arıyorlar. Boğaziçi imar kanunu gereği bu binalara takviye yapılamaz veya tadilat için gerekli izin alınma işlemlerinin başlatılması da uzun zaman almakta."

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Elvan ÇILDIR
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