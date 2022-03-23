GÜNDEM
23 Mart 2022 - 21:47

İstanbul'da önerilen toplu ulaşım zammı reddedildi

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) bugün görüşülen toplu ulaşıma uygulanması istenilen yüzde 50’lik zam teklifi ve servis taşımacılığı ücretlerine 40’lık zam teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

GÜNDEM
23 Mart 2022 - 21:47
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İstanbul'da önerilen toplu ulaşım zammı reddedildi
Bugün saat 14:00’da 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılması planlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantısında ilk konu olarak İstanbulkart ücretlerinde düzenleme teklif görüşüldü. Petrole gelen zamlar neticesinde ulaşım ücretlerinde de değişiklik isteyen İBB ,sunulan teklifte, 2009- 2022 yılları arasında verilen İstanbulkart sayısı incelendiğinde açık öğretim dahil üniversite öğrencilerinin toplamın yüzde 47'sini oluşturduğu kaydedildi. Öğrenci kartı tarifesi için 25 yaş altı sınırı getirilmesi teklifi ve standart tarifelerin öğrencilere 78 TL, 25-30 yaş sınırı 267 TL, 30 yaş üstü için de 390 TL olması teklifi oy çokluğu ile reddedildi.




Gerçekleşen toplantı sonrasında İBB yönetimi, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifini salonda sundu. Tam biletin 5.48 TL'den 8.22 TL'ye, taksi açılış ücretinin 7 TL'den 10.50 TL'ye, minibüs indi-bindi ücretinin 3.75 TL'den 5.63 TL'ye çıkarılması istendi. Ancak önerilen bu zamlar oy çokluğu ile reddedildi.



“İstanbul'da biraz suistimal ediliyor”
Öte yandan gerçekleşen toplantıda yapılan zam tekliflerine yönelik değerlendirmede bulunan Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, "Öğrenci akbilini zaten 78 lira uyguluyoruz. Ancak bu, bir açık öğretim kaydı kolayca alınarak yapılabiliyor. Şu an İstanbul'da biraz suistimal ediliyor. Bunu değerlendiriyoruz ve açık öğretim kaydıyla bu hakkı elde ediyorlar. Gelir kaybına neden oluyorlar. Bu işletmeler açısından sorun oluyor. Alt komisyon demek bu sürecin 1 ay daha devam edecek olması demek" dedi
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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