İstanbul'da otobüse, metroya binenler dikkat! 31 ocak'a kadar yapmanız gerekiyor: Toplu taşıma için flaş karar!







İSTANBULKART GETİR KAMPANYASINDA SON GÜN NE ZAMAN?







2023 senesinde de İstanbulkart kampanyası sürüyor. 20 milyon kullanıcısı olan İstanbulkart, anlaşmalı mağazalarda, marketlerde kullanılıyor. Alışveriş merkezlerinin yanı sıra toplu taşımada da kullanılmaktadır.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin değişimi için sık sık çeşitli kampanyalar düzenleniyor. (BELBİM) cüzdanın vazgeçilmez bir parçası olarak İstanbulkart hizmeti vermektedir.Getir online alışveriş platformu İstanbulkart ödemelerinde şimdi 15 TL indirim kazanın. 9 Ocak 2023 tarihinde başlayan kampanya 31 Ocak 2023 tarihinde sona erecektir.İstanbulkart ile Getir arasındaki kampanyanın şartları şu şekildedir: * Getir ve GetirBüyük'te yapılan İstanbulkart ödemelerinde 15 Türk Lirası indirim uygulanmaktadır. * Kampanyadan yararlanmak için Alışveriş Sepeti tutarını Getir'de 90 Türk Lirası, GetirBüyük'te 165 Türk Lirası üstü sepet tutarı, İstanbulkart ile ödeme yapmalı ve "Sipariş oluştur" adımında bu teklifi seçmelisiniz. * 90 Türk Lirası Getir siparişlerinde 15 Türk Lirası indirim, 165 Türk Lirası ve üzeri Getirbüyük siparişlerinde 15 Türk Lirası indirim uygulanır. * Kampanya İstanbul depolarında geçerlidir. * Kullanıcılar kampanyadan bir defaya mahsus İstanbulkart ile yararlanabilirler. * Kullanıcı, uygulama içerisinde İstanbulkart ile yaptığı işlem için ödeme yaparak Getir kampanyasından indirim kazanır. TL indirim tutarı karta eklenmez.