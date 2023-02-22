İstanbul'da otobüse, metroya binenlere duyuruldu! 8 gün içinde yapılması şart: Bedava kullanılacak







İSTANBULKART KAMPANYA DETAYLARI







İstanbulkart kampanyasında harekete geçildi. İstanbulkart kampanyası duyurusunda, İstanbulkart ile 200 lira ve üzeri ödemelerde dijital İstanbulkart kartına toplam 3 geçiş verilecek. 28 Şubat'a kadar devam edecek kampanyanın detayları açıklandı.• 01-28 Şubat ayında farklı günlerde en az 200 liralık her ikinci, üçüncü ve dördüncü alışverişe İstanbulkart geçiş hakkı verilecek. • Başarılı uygun ödemelerden sonra bu ödeme iptal edilirse, kullanıcı ödülü alamayacaktır. • Her başarılı ödemeden sonra, ödüller kaydedilerek kampanya sonunda kullanıcının Dijital İstanbulkart'ına toplu şekilde aktarılacaktır. • Kullanıcı kampanyadan sadece bir İstanbulkart ile yararlanabilir. • Kampanya süresince tek kartla yapılan başarılı ödemelerde kullanıcı 3 geçişe kadar ödül alabilir. Ödül tutarı, kullanıcının dijital İstanbulkart'ına yüklenir ve kazanılan ödül nakde çevrilemez. • Bilet tutarı Dijital İstanbulkart'tan tahsil edildiğinden, İstanbulkart Mobil'den 3 Mart'a kadar ücret alınması ve kampanyaya konu olan İstanbulkart İstanbulkart Mobil'e tanımlı olması gerekmektedir. Aksi halde kullanıcının Dijital İstanbulkartı olmadığı için ödül ödemesi yapılmayacaktır. • İstanbulkart Mobil İndir: https://bit.ly/istanbulkart_mobil • Kullanıcı, yükleme sırasında Dijital İstanbulkart'ın QR kodunu aktararak ödül indirmeyi kullanabilir. İstanbulkart Mobil ile Marmaray, otobüs, metrobüs, metro ve Şehir Hatlarında QR kod ile seyahat etmek mümkün. • Kampanyadan yararlanabilmek için İstanbulkart'ın kişiye özel olması, açık rıza ayarlarının açık olması ve kampanyaya katılmadan önce en az bir ticari elektronik iletiye onay verilmiş olması gerekmektedir. • Ticari elektronik iletiler için açık rıza ve izinler İstanbulkart Mobil veya https://bireysel.istanbulkart.istanbul tarafından verilebilir. • Ödül bilgileri İstanbulkart Mobil kullanıcılarına push bildirimi veya kısa mesaj yoluyla iletilecektir. • Kullanıcının push bildirimi devre dışı bırakılmış ve kısa mesaj izinleri etkinleştirilmişse, ödül bildirimi kısa mesaj olarak yapılacaktır. Kısa mesaj ticari elektronik ileti gönderme izni yoksa TL ödülü kullanıcılara indirilir ancak kısa mesaj iletişimi mümkün olmaz. • TL ödül indirme işleminde sistemsel gecikmelerden dolayı kesinti olması durumunda BELBİM AŞ müşteri memnuniyeti kapsamında en kısa sürede TL ödül indirme işlemini gerçekleştirecektir.