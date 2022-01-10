İstanbul'da PKK'ya üye 2 kritik isim operasyonla yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya bağlı olarak, PKK/KCK terör örgütüne üye şahıslara sahte ve yasal olmayan yollardan pasaport hazırlayan şüpheli kişilerin yakalanarak gözaltına alınmasına yönelik bir operasyon düzenlendi.
Düzenledikleri sahte evrak ve pasaportlar ile PKK/KCK'nın İstanbul'da olan hücre evi yapılanmasını organize eden ve sözde "Özel Kuvvetler" birimi içerisinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile birlikte daha önceden silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla hakkında 7 yıl hapis cezası olan K.İ. düzenlenen operasyonla yakalandı. T.A. ve K.İ.'nin yanı sıra örgüt üyesi 3 kişinin daha gözaltına alındığı operasyonlarda ekipler şüpheli şahısların adreslerinde yaptıkları incelemelerde çok sayıda sahte pasaport, 2 adet ruhsatsız silah dijital materyallere el koydu.
Edinilen bilgilere göre yakalanarak gözaltına alınan 5 şüphelinin adliyeye sevk edildi.
Düzenledikleri sahte evrak ve pasaportlar ile PKK/KCK'nın İstanbul'da olan hücre evi yapılanmasını organize eden ve sözde "Özel Kuvvetler" birimi içerisinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile birlikte daha önceden silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla hakkında 7 yıl hapis cezası olan K.İ. düzenlenen operasyonla yakalandı. T.A. ve K.İ.'nin yanı sıra örgüt üyesi 3 kişinin daha gözaltına alındığı operasyonlarda ekipler şüpheli şahısların adreslerinde yaptıkları incelemelerde çok sayıda sahte pasaport, 2 adet ruhsatsız silah dijital materyallere el koydu.
Edinilen bilgilere göre yakalanarak gözaltına alınan 5 şüphelinin adliyeye sevk edildi.