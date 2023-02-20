İstanbul'da riskli olarak sınıflandırılan 93 okulun öğrenci tahlileyeleri başladı!







SULTANGAZİ'DEKİ OKUL YETKİLİLERİNDEN VELİLERE ÇAĞRI











İstanbul'da depreme dayanıklı olmadığı ve risk taşıdğı belirlenen okullar olarak sınıflandırılan 93 okul için tahliye kararı alındı. Bu sabahtan itibaren ise 93 okul ve kurumdan öğrenciler daha güvenli okullara geçişe başladı. Bunlardan biri de Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu idi. Alınan karar gereği bu okulda okuyan toplan 1700 öğrencinin nakilleri başka okullara verildi.Sultangazi'de faaliyet göteren 75. Yıl İlköğretim okulunun yetkileleri öğrenci tahliyelerine ilişkin duyuru yapmak için kapılarını sabahın erken saatlerinde açtı. Okul yöneticileri, karardan habersiz olan velilere ve öğrencilere başka okullara yapılacak nakiller hakkında bilgiler verdi.Okulda öğrencisi olan veli Şemsettin Candemir, karardan haberlerinin olmadığını belirterek, "Okul depreme dayanıklı bir yapı değilmiş. Umarım daha iyi ve sağlıklı yaparlar. Transfer olacağımız okul mahallede en yakın okullardan birisi, umarım herley iyi olur.” dedi.