EĞİTİM
20 Şubat 2023 - 12:37

İstanbul'da riskli olarak sınıflandırılan 93 okulun öğrenci tahlileyeleri başladı!

İstanbul'da 93 okul, depreme dayanıklı olmadığı için öğrencileri tahliye etmeye başladı. Küçükçekmece Kanarya Ortaokulundaki öğrenciler okuldan ayrılırken Sultangazi'de bulunan 75. Yıl İlkokulu sabah saatlerinde açılış yaparak kararı haberi olmayan velilere ve öğrencilere duyurdu.

EĞİTİM
20 Şubat 2023 - 12:37
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İstanbul'da riskli olarak sınıflandırılan 93 okulun öğrenci tahlileyeleri başladı!
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İstanbul'da depreme dayanıklı olmadığı ve risk taşıdğı belirlenen okullar olarak sınıflandırılan 93 okul için tahliye kararı alındı. Bu sabahtan itibaren ise 93 okul ve kurumdan öğrenciler daha güvenli okullara geçişe başladı. Bunlardan biri de Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu idi. Alınan karar gereği bu okulda okuyan toplan 1700 öğrencinin nakilleri başka okullara verildi.

SULTANGAZİ'DEKİ OKUL YETKİLİLERİNDEN VELİLERE ÇAĞRI

İstanbul'da riskli olarak sınıflandırılan 93 okulun öğrenci tahlileyeleri başladı

Sultangazi'de faaliyet göteren 75. Yıl İlköğretim okulunun yetkileleri öğrenci tahliyelerine ilişkin duyuru yapmak için kapılarını sabahın erken saatlerinde açtı. Okul yöneticileri, karardan habersiz olan velilere ve öğrencilere başka okullara yapılacak nakiller hakkında bilgiler verdi.



Okulda öğrencisi olan veli Şemsettin Candemir, karardan haberlerinin olmadığını belirterek, "Okul depreme dayanıklı bir yapı değilmiş. Umarım daha iyi ve sağlıklı yaparlar. Transfer olacağımız okul mahallede en yakın okullardan birisi, umarım herley iyi olur.” dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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