İstanbul'da salgın alarmı! O belirtilerle kendini gösteriyor: Vaka sayısı artıyor!

İstanbul'da Kızamık Vakaları Artıyor; Uzmanlar Potansiyel Salgın Konusunda Uyarıyor
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, İstanbul'da kızamık vakalarındaki keskin artış konusunda uyarıda bulundu. Şehrin hastalık için bir sıcak nokta haline geldiğine ve kliniklerde tedavi gören yetişkin hastaların neredeyse yarısının öğretmen olduğuna dikkat çekti. Dr. Yavuz'a göre, aşı karşıtı hareketler, yoğun göç ve son deprem nedeniyle çocukluk çağı aşılarının aksaması kızamık vakalarındaki artışa katkıda bulundu. Ölümcül olabilen hastalığın yayılmasını önlemek için çocukluk dönemi aşılama oranlarının bir an önce yüzde 98'e ulaşması gerektiğini vurguladı.
Yeni Varyantı Ortaya Çıkan COVID-19 Tehdit Oluşturmaya Devam Ediyor
Dr. Yavuz, COVID-19 ile ilgili mevcut duruma da değinerek, dünya genelinde her gün yaklaşık 20.000 kişi bu hastalıktan öldüğü için hastalığın henüz mevsimsel olarak kabul edilemeyeceğini belirtti. İstanbul'daki bazı merkezlerde test pozitiflik oranlarının %50'ye ulaşması hastalığın hala yaygın olduğunu gösteriyor. Dr. Yavuz, Omicron'un en son XBB1.5 varyantının vakalardaki son artıştan sorumlu olabileceğini düşünmektedir. Özellikle risk grupları için COVID-19 aşısının hatırlatma dozlarının yapılmasının önemini vurgulayan Dr. Yavuz, semptomları olan bireylerin en az 5-7 gün evde kalmalarını ve dışarı çıkmaları gerekiyorsa maske takmalarını tavsiye etti.