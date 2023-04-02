İstanbul'da salgın alarmı! O belirtilerle kendini gösteriyor: Vaka sayısı artıyor!

İstanbul'da Kızamık Vakaları Artıyor; Uzmanlar Potansiyel Salgın Konusunda Uyarıyor







Yeni Varyantı Ortaya Çıkan COVID-19 Tehdit Oluşturmaya Devam Ediyor







Türkiye'deki Kızamık Salgını Uzmanlar Arasında Endişeye Yol Açtı

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, İstanbul'da kızamık vakalarındaki keskin artış konusunda uyarıda bulundu. Şehrin hastalık için bir sıcak nokta haline geldiğine ve kliniklerde tedavi gören yetişkin hastaların neredeyse yarısının öğretmen olduğuna dikkat çekti. Dr. Yavuz'a göre, aşı karşıtı hareketler, yoğun göç ve son deprem nedeniyle çocukluk çağı aşılarının aksaması kızamık vakalarındaki artışa katkıda bulundu. Ölümcül olabilen hastalığın yayılmasını önlemek için çocukluk dönemi aşılama oranlarının bir an önce yüzde 98'e ulaşması gerektiğini vurguladı.Dr. Yavuz, COVID-19 ile ilgili mevcut duruma da değinerek, dünya genelinde her gün yaklaşık 20.000 kişi bu hastalıktan öldüğü için hastalığın henüz mevsimsel olarak kabul edilemeyeceğini belirtti. İstanbul'daki bazı merkezlerde test pozitiflik oranlarının %50'ye ulaşması hastalığın hala yaygın olduğunu gösteriyor. Dr. Yavuz, Omicron'un en son XBB1.5 varyantının vakalardaki son artıştan sorumlu olabileceğini düşünmektedir. Özellikle risk grupları için COVID-19 aşısının hatırlatma dozlarının yapılmasının önemini vurgulayan Dr. Yavuz, semptomları olan bireylerin en az 5-7 gün evde kalmalarını ve dışarı çıkmaları gerekiyorsa maske takmalarını tavsiye etti.Dr. Yavuz ayrıca Türkiye'de daha önce aşılarla kontrol altına alınmış olan kızamık hastalığının yeniden canlandığına dikkat çekti. Ancak, aşılama programlarının aksaması ve düşük aşılama oranlarına sahip mülteci akını, hastalığın salgınlara yol açmasına neden olmuştur. Ocak 2023'te Türkiye'de yaklaşık 182 vaka bildirilmiş olup, bu sayı 2021 yılında bildirilen toplam vaka sayısını çoktan aşmıştır. Dr. Yavuz, kızamığın yetişkinlerde ciddi akciğer enfeksiyonlarına neden olabileceği ve özellikle küçük çocuklar için tehlikeli olabileceği konusunda uyardı ve hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için aşılamanın önemini vurguladı. Dr. Yavuz aşılama çalışmalarının yanı sıra halk eğitimi ve farkındalık kampanyalarının da önemini vurguladı. "İnsanları aşılamanın faydaları konusunda eğitmemiz ve sahip olabilecekleri mitleri veya yanlış anlamaları ortadan kaldırmamız gerekiyor" dedi. "Ayrıca, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için vakaların erken teşhis ve izolasyonunun önemini herkesin anladığından emin olmalıyız."