EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 13:55

İstanbul'da sebze ve meyve halinde bolluk yaşanıyor

Meyve sebze halinde bolluk yaşanıyor. Hal esnafı, ürün miktarındaki artışın devam edeceğini ve bu yıl vatandaşların meyve sebzeye doyacağını söyledi.

EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 13:55
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İstanbul'da sebze ve meyve halinde bolluk yaşanıyor

Tezgahlardaki yazlık meyveler yerini ağır ağır kışlık ürünlere bırakmaya başladı. Kış meyve ve sebzeleri İstanbul'a gelmeye başladı. Yenibosna'da bulunan sebze ve meyve halindeki ürün bolluğu yaşanıyor. Hal esnafı, iki hafta sonra ürünlerin hem çeşitlilik aynı zamanda da miktar bazında artacağını söyledi. Bu kış vatandaşların sebze ve meyveye doyacağını belirten esnaflar, fiyatlarda da şimdiye göre bir azalma yaşanacağına dikkat çekti.

“Bolluk artarak devam edecek”

Türkiye'nin çoğu ilinden kış meyvelerin gelmeye başladığını belirten hal esnafı Nurullah Dağıstanlı, “Bundan sonrada biraz biraz daha çoğalacak. şuandan itibaren mandalina, elma, armut, kivi, erik çoğu meyve var. 15 günün ardında bolluk artacak ve hepsinin tadı daha güzel olacaktır. Kışlık meyve fiyatların normal. Elma 8-10 TL, kivi 25,30 TL, mandalina 10-12 TL'den satılıyor. Vatandaşlar ilk başta elma ve mandalinaya talep gösteriyor. İlk meyveler değil de biraz daha zaman geçtikten yenilen meyveler daha başarılı oluyor” diye konuştu.

“Bu kış vatandaşlar sebze ve meyveye doyacak”

Kış sebzelerinde de bolluğun olduğunu vurgulayan Dağıstanlı, “Şu anda bir çok ürün gelmeye başladı. Ispanak, beyaz lahana, karnabahar, havuç, pırasa bu sebzelerin hepsi var. Bu kış vatandaşlar sebze ve meyveye doyacak. Fakat fiyatlarda böyle gider ise daha güzel olacaktır. Kışlık sebzelerin fiyatları biraz yüksek onlar da ilerleyen zamanlarda düşecektir” ifadelerini kullandı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
ING Bank'tan emeklileri sevindiren haber! ING emekli promosyonu cep dolduruyor
ING Bank'tan emeklileri sevindiren haber! ING emekli promosyonu cep dolduruyor
Banka hesaplarınızı sürekli kontrol edin! Tüm hesaplara 3.340 TL yatırılacak! Devlet ödemelere başladı
Banka hesaplarınızı sürekli kontrol edin! Tüm hesaplara 3.340 TL yatırılacak! Devlet ödemelere başladı
Düşen faizler bu şirkete yaramadı! Halka arz sonrasında 6 ay için yüzde 30 faiz ödeyecek!
Düşen faizler bu şirkete yaramadı! Halka arz sonrasında 6 ay için yüzde 30 faiz ödeyecek!
Çevre dostu araç arayanlar dikkat! Yuki Tria model araca bakmadan geçmeyin! Yuki Tria 13 Eylül fiyat listesi
Çevre dostu araç arayanlar dikkat! Yuki Tria model araca bakmadan geçmeyin! Yuki Tria 13 Eylül fiyat listesi
Ziraat Bankası'ndan müşterilerine büyük jest! Başvuran herkes bu kampanyadan yararlanacak! Son tarih 22 Eylül
Ziraat Bankası'ndan müşterilerine büyük jest! Başvuran herkes bu kampanyadan yararlanacak! Son tarih 22 Eylül
Emekli promosyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor! Emekli promosyonu hakkında tüm merak edilenler
Emekli promosyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor! Emekli promosyonu hakkında tüm merak edilenler
Son Haberler
2023 seçimleri adaylık tartışmalarına yanıt geldi! Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı netleşti! tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel detayları paylaştı
2023 seçimleri adaylık tartışmalarına yanıt geldi! Kemal Kılıçdaroğlu...
ING Bank'tan emeklileri sevindiren haber! ING emekli promosyonu cep dolduruyor
ING Bank'tan emeklileri sevindiren haber! ING emekli promosyonu cep dolduruyor
Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip'in ölüm tarihini bilen Twitter kullanıcısı 2022 ölüm listesini açıkladı!
Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip'in ölüm tarihini bilen Twitter...
Merakla beklenilen konut fiyatları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Konut Projesi ile ilgili önemli açıklamalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan konut fiyatlarını açıkladı
Merakla beklenilen konut fiyatları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan...
Öğrencileri sevindiren müjdeli haber geldi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan öğrencilere destek! 1600 TL yardım parası verilecek
Öğrencileri sevindiren müjdeli haber geldi! Aile ve Sosyal Hizmetler...
Muğla’da trafik kazası: 2 yaralı
Muğla’da trafik kazası: 2 yaralı
Beykoz’da denizde su hortumu oluştu
Beykoz’da denizde su hortumu oluştu
İstanbul'da gasp çetesine film gibi operasyon: Kaçarken çatıda yakalandı
İstanbul'da gasp çetesine film gibi operasyon: Kaçarken çatıda yakalandı
Bankaların promosyon yarışı devam ederken rekor zamlar da peş peşe geldi! Ocak zammından etkilenen promosyonlar emeklinin yüzünü güldürecek!
Bankaların promosyon yarışı devam ederken rekor zamlar da peş peşe...
İlyas Salman hapse mi giriyor? Gülşen'den sonra Salman hedef noktası oldu! O video Salman'ın başını yaktı
İlyas Salman hapse mi giriyor? Gülşen'den sonra Salman hedef noktası...
Banka hesaplarınızı sürekli kontrol edin! Tüm hesaplara 3.340 TL yatırılacak! Devlet ödemelere başladı
Banka hesaplarınızı sürekli kontrol edin! Tüm hesaplara 3.340 TL...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öyle bir seslendi ki tüm dikkatler onun üzerinde toplandı! Bağırarak Erdoğan'a şiir okuyan adam sosyal medyanın gündemini oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öyle bir seslendi ki tüm dikkatler onun üzerinde...
Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü genç kadın hayatını kaybetti
Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü genç kadın hayatını kaybetti
Yunan unsurlarının ateş açtığı 'Anatolian' gemisinde saldırının izleri gözler önüne serildi
Yunan unsurlarının ateş açtığı 'Anatolian' gemisinde saldırının...
Kocaeli'de sağanak yolları göle döndürdü
Kocaeli'de sağanak yolları göle döndürdü