İstanbul'da sokak ortasında eşinin darp ettiği kadının çığlıklarına polis yetişti!

Korkunç olay İstanbul Kağıthane ilçesine bağlı Telsizler Mahallesi'nde yaşandı. Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda mahallede ikamet eden bir kadın, şiddet görmesinden dolayı eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karısının peşini bırakmakta direnen şahıs ise eşini konuşma bahanesiyle karakolun yanındaki sokağa çağırdı.
Kadının çığlıklarına polis ekipleri yetişti!
Sokaktan geçen vatandaşların olayın yanından hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gitmeleri 'pes' dedirtirken polis ekipleri kadının yardım çığlığını duyarak olayın olduğu yere koştular.
Genç kadın öfkeli kocasının elinden zorla alınırken, şahıs polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Kadının darp edildiği ve olaya polisin müdahalesi kameralara saniye saniye yansırken şahsın emniyette hakkında adli işlem yapıldığı bilgisi verildi.