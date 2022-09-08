GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 13:29

İstanbul'da sokak ortasında eşinin darp ettiği kadının çığlıklarına polis yetişti!

İstanbul'da eşine telefon açtı ve konuşma bahanesiyle çağırdı. Eşi tarafından sokak ortasında tekmelenen ve darp edilen kadının çığlıklarını duyan Gültepe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen müdahale ederek kadını kurtardı ve şahsı gözaltına aldı. Cani kocanın eşini defalarca yumrukladığı anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken, olay anında oradan geçen vatandaşların olaya müdahale etmemesi 'Pes artık' dedirtti.

GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 13:29
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İstanbul'da sokak ortasında eşinin darp ettiği kadının çığlıklarına polis yetişti!


Korkunç olay İstanbul Kağıthane ilçesine bağlı Telsizler Mahallesi'nde yaşandı. Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda mahallede ikamet eden bir kadın, şiddet görmesinden dolayı eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karısının peşini bırakmakta direnen şahıs ise eşini konuşma bahanesiyle karakolun yanındaki sokağa çağırdı.

İstanbul'da sokak ortasında eşini darp etti

Kadının çığlıklarına polis ekipleri yetişti!



Sokaktan geçen vatandaşların olayın yanından hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gitmeleri 'pes' dedirtirken polis ekipleri kadının yardım çığlığını duyarak olayın olduğu yere koştular. 

İstanbul'da sokak ortasında eşini darp etti

Genç kadın öfkeli kocasının elinden zorla alınırken, şahıs polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

İstanbul'da sokak ortasında eşini darp etti

Kadının darp edildiği ve olaya polisin müdahalesi kameralara saniye saniye yansırken şahsın emniyette hakkında adli işlem yapıldığı bilgisi verildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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