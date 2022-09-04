GÜNDEM
04 Eylül 2022 - 16:11

İstanbul'da sokak ortasında vahşet! 18 yaşındaki Eczacı kalfası cinayete kurban gitti!

İstanbul Etiler’de tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. Eczane kalfası 18 yaşındaki genç, birkaç gün önce silahla yaraladığı kişinin abisi tarafından hiç acımadan öldürüldü. Cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte, İstanbul’da sokak ortasında işlenen cinayete ait görüntüler…

GÜNDEM
04 Eylül 2022 - 16:11
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İstanbul'da sokak ortasında vahşet! 18 yaşındaki Eczacı kalfası cinayete kurban gitti!


Beşiktaş Etiler'de geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 13.00 sularında yaşanan olayda, sokaktaki bir eczanede kalfa olan  18 yaşındaki Burak Arat ilaç siparişini götürmek için iş yerinden çıktığı sırada yanına husumetlisi olan bir şahıs geldi. Şahıs ile konuşma bahanesiyle dışarıya çağırdığı genç arasında tartışma çıktı.

Kurşun Yağmuruna Tuttu!

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesinden sonra saldırgan, silahını belinden çıkartarak gence doğrulttu. Silahı görmesi üzerine kaçan gencin arkasından saldırgan şahıs 5 el ateş etti. Yaşanan saldırının ardından saldırgan kendisini bekleyen beyaz renkli plakası olmayan bir motosiklete binerek olay yerinden kaçarken, sırtından 3 kurşunla vurulan genç ise kanlar içerisinde yerdeydi. Olayın ardından sesleri duyan vatandaşların olayı ihbar etleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal edildi.

Tüm Müdahaleler İşe Yaramadı



Kısa bir süre içinde olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan genci ellerinden gelen tüm müdahaleleri yapmalarının ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe’de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Acilen ameliyata alınan genç verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaşanan olayın ardından olaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü eküpleri, olay yerinde olaya şahit olanların ifadelerini alarak ve güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın yakalanması için detaylar topladı. Olay yerinden beyaz bir motosikletle kaçan kasklı şahısların kimliklerini tespit etti. Polis ekipleri olayla ilgili şahısların yakalanmaları için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İşte yaşanan olaya ilişkin bazı görüntüler:

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EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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