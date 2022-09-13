İstanbul’da taksi gaspı kamerada: Taksici arkasına bile bakmadan kaçtı

Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde bir kaç ay öncesi saat 05.00 sıralarında yaşanan olayda taksici Gaffari T., 34 TDU 62 plakasına sahip ticari taksiyle gece Esenler metro bölgesinden bir yolcuyu aldıktan sonra Beyoğlu istikametine doğru ilerlemeye başladı. Taksim bölgesine gelen sarı taksi sürücüsü, müşterinin istekleri doğrultusunda bu bölgede bir müddet dolandı. Bir bankaya ait bankamatikten para çeken şahıs bundan sonra tekrar araca binerek hareket etmesini istedi. Caddeye gelindiğinde ise araçtaki şahıs, taksiciyi gasp etmek için bıçak çekti. Gaspçının bıçak çekmesi üzerine sarı taksi sürücüsü Gaffari T., kendisini araçtan aşağıya atarak arkasına bile bakmadan kaçmaya başladı.

Polis adım adım iz sürüp yakaladı

Gaspçı ise sürücü koltuğuna geçerek araçla hızlıca olay yerinden kaçtı. Olayın şokunu atlatan sarı taksi sürücü Gaffar T.'nin ihbarı üzerine olay mahaline polis ekibi yollandı. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Fatih'e giderek taksiyi burada terk ettiği bilgisi verildi. Takside inceleme yapan ekipler ardından sahibine teslim etti. Diğer yandan gaspçıyla ilgili çalışmalara sürmekte olan polis ekipleri, şahsın emniyette çeşitli suçlardan birden fazla kaydı bulunan Faruk T. olduğunu belirledi. Devam eden çalışmalarda şehir dışına kaçtığı tespit eden gaspçı şahıs, bir müddet sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Bıçak çekilince araçtan inip arkasına bile bakmadan kaçtı

Beyoğlu'nda sarı taksi sürücüsünün gaspa uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sarı taksi içerisinde bir hareketlerin yaşandığı daha sonrasında taksi sürücüsünün araçtan atlayarak kaçtığı ve gaspçının da araca binip olay yerinden kaçtığı görülüyor.