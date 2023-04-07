İstanbul'da taksiye binenler dikkat! Yeni dönem resmen başladı: Artık böyle yapılacak

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) tarafından sunulan TAKSİ-M uygulaması, yolculuk yaparken hem sürücülerin hem de yolcuların daha güvenli hissetmelerini hedeflemektedir. Uygulama sayesinde, yolcular önceden gitmek istedikleri yere ait taksimetre ücretini görebilirler ve böylece maliyeti önceden bilmeleri sayesinde daha planlı bir şekilde hareket edebilirler. İTEO Başkanı Eyüp Aksu, uygulamanın seyahat deneyimini yeniden tanımladığını belirtti. Aksu, TAKSİ-M'in müşterilere yenilikçi özellikler sunarak İstanbul'da seyahat etmenin daha kolay, güvenli ve keyifli hale getirdiğini söyledi. Yolcular, uygulama üzerinden taksi çağırma ve kredi kartlarıyla ödeme yapma işlemlerini güvenli ve kullanımı kolay bir platformda gerçekleştirebiliyorlar. Uygulama, yolcuların taksicileri puanlamasına da olanak tanıyor. Bu özellik sayesinde, yüksek puanlı sürücülerin öncelikli olarak çağrı aldığına ve yolcuların en yüksek puanlı sürücülerle yolculuk yapmalarının sağlandığına dikkat çekildi. Aksu, uygulama üzerinden sarı, turkuaz ve siyah lüks taksilere erişim sağlanabildiğini ve yolcuların gidecekleri adresi uygulama üzerinden belirterek adres tarifi ile uğraşmadan konforlu bir yolculuk gerçekleştirebildiklerini açıkladı. Ayrıca TAKSİ-M uygulaması, yolcuların gideceği yöne göre, Anadolu veya Avrupa Yakası taksileri arasından en uygun olanlarını seçip eşleştirerek enerji ve kaynak tasarrufu sağlamayı hedeflemektedir ve çevre dostu bir ulaşım modelinin benimsenmesine yardımcı olmaktadır.
UYGULAMADAKİ İNDİRİM KAMPANYASI
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), yeni taksi çağırma uygulaması TAKSİ-M'i tanıttı. Uygulama hem sürücülerin hem de yolcuların daha güvenli bir yolculuk yapmasını hedefliyor. Yolcular gidecekleri yerin taksi ücretini önceden görebiliyorlar ve sürücüleri puanlayarak yüksek puanlı sürücülerle yolculuk yapma imkanı buluyorlar. Uygulama sarı, turkuaz ve siyah lüks taksilere erişim sağlayabiliyor ve adres tarifi ile uğraşmadan konforlu bir yolculuk yapma imkanı sunuyor. İTEO Başkanı Eyüp Aksu, TAKSİ-M uygulamasının sürücülere en düşük komisyon ücreti sağladığını ve kredi kartlarıyla çevrim içi ödeme seçeneğinin yüzde 3 indirim kampanyasıyla başladığını duyurdu. Kampanya 1 Mayıs'a kadar geçerli olacak ve yolcuların daha uygun fiyatlarla seyahat etmelerine imkan tanıyacak. TAKSİ-M uygulaması, Android ve iOS destekli cihazlar için marketlerden indirilebilir. Uygulamada, diğer uygulamalarda yapılan kampanyalardan farklı olarak ödüllendirme ve cezalandırma işlemi de yer alıyor ve kampanyalar da düzenleniyor. Aksu, TAKSİ-M uygulamasının maksadının taksi bulma sorununu çözmek olduğunu vurguladı. TAKSİ-M uygulaması, İstanbul'da uzun zamandır devam eden taksi çağırma uygulamaları arasına katılarak rekabeti arttırdı. Yolcuların ve sürücülerin daha güvenli ve konforlu bir yolculuk yapmalarına imkan tanıyan uygulama, aynı zamanda fiyat konusunda da cazip fırsatlar sunarak müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefliyor. İTEO Başkanı Eyüp Aksu'nun belirttiği gibi, TAKSİ-M uygulamasının amacı taksi bulma sorununu çözmek olmasının yanı sıra, daha sağlıklı bir taksi sektörü oluşturmak ve sürücülerin gelirlerini arttırmak da yer alıyor. TAKSİ-M uygulamasının kullanımının artmasıyla birlikte, İstanbul'da taksi hizmetlerinde yeni bir dönemin başlayabileceği düşünülüyor.