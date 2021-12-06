İstanbul'da tarla kavgasında silahlar patladı













Tuzla'da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre bir grup şüpheli şahıs, önceki günlerde köydeki tarlalar yüzünden tartışma yaşadıkları aileden Mehmet T.'yi vakit geçirdiği kıraathanede gören kişiler biranda tartışmaya başladılar. Çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflardan Halis İ. ve beraberinde getirdiği 8 kişi Mehmet T.'yi muşta ile darp etmeye başladı. Çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen vatandaşlar başarılı olmadı. Şüpheli şahıslardan biri yanında taşıdığı silahı çıkartarak Mehmet T.'yi ateş açtı. Mehmet T., kanlar içerisinde yer yığılırken saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken sağlık ekipleriyse kurşunların hedefi olan Mehmet T.'yi hastaneye kaldırdı.Kurşunların hedefi olan Mehmet T.'nin yeğeni Azad B. Olay ile ilgili yapılanların planlı olduğunu sürekli tehdit edildiklerini söyledi. Son olarak önceki günlere ellerinde silah ile geldiklerini ve Mehmet T:’ye 9 kişinin bir anda saldırdığını aktardı. Öte yandan yaşanan korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.