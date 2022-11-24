İstanbul'da tek seferde büyük operasyon: 3.5 ton metamfetamin yakalandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16-23 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Bana Soylu, İstanbul'da gerçekleştirilen büyük operasyon hakkında verdiği bilgilerde 16-23 Kasım, İstanbul'daki altı aylık takibin ardından. 533 kilo metamfetaminin 3 tonu ele geçirildiğini bildirdi. Operasyon kapsamında 12 kişinin tutuklandığını söyleyen Bakan Süleyman Soylu, 10 kişi hakkında adli işlemlerin devam ettiği bilgisini paylaştı. Bakan Soylu paylaşımının devamında İstanbul Emniyeti'ne de teşekkürlerini iletti.