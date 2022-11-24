GÜNDEM
24 Kasım 2022 - 12:24

İstanbul'da tek seferde büyük operasyon: 3.5 ton metamfetamin yakalandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 16-23 Kasım tarihleri arasında yaklaşık altı aylık bir takip sonrası 3 ton 533 kilogram metamfetaminin yakalanarak ele geçirildiğini açıkladı.

GÜNDEM
24 Kasım 2022 - 12:24
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İstanbul'da tek seferde büyük operasyon: 3.5 ton metamfetamin yakalandı!


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16-23 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

3.5 ton metamfetamin yakalandı



Bana Soylu, İstanbul'da gerçekleştirilen büyük operasyon hakkında verdiği bilgilerde 16-23 Kasım, İstanbul'daki altı aylık takibin ardından. 533 kilo metamfetaminin 3 tonu ele geçirildiğini bildirdi. Operasyon kapsamında 12 kişinin tutuklandığını söyleyen Bakan Süleyman Soylu, 10 kişi hakkında adli işlemlerin devam ettiği bilgisini paylaştı. Bakan Soylu paylaşımının devamında İstanbul Emniyeti'ne de teşekkürlerini iletti.

3.5 ton metamfetamin yakalandı

DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Sokaklarda metamfetamin kullanımı ve yayılımı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından not edilmişti ancak İstanbul'da şu ana kadar 2019'da 224 kg, 2022'de 4,6 ton ele geçirilmişti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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