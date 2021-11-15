İstanbul’da tencereli park kavgası

İstanbul Avcılar’a bağlı Denizköşkler Mahallesinde dün öğle saatlerinde ilginç bir kavga yaşandı. Mahalle ortasında arabasına yol ortasına park eden sürücü ile pazara gitmek için dışarı çıkan yaya arasında park etme nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa süre içerisinde tartışma kavgaya dönüştü ve sürücü araçtan indi. Bu sırada elinde tencere olan yaya sürücüye tencere ile vurdu. Çevredeki kişilerin araya girmesiyle iki taraf ayrıldı. Olay yerine polis ekipleri gelirken, her iki taraf birbirinden şikayetçi oldu. Mahalle sakinlerinden alınan bilgiye göre yaya vatandaş aracını sokak ortasına park eden kişiye tepki gösterip aracını çekmesini istedi. Ancak sürücü bu duruma sert bir dille yanıt verince tartışma başladı.