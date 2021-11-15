GÜNDEM
15 Kasım 2021 - 10:54

İstanbul'da tencereli park kavgası

İstanbul Avcılar’da dün öğle saatlerinde park etme nedeniyle sürücü ve yaya arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yaya olan kişi elindeki tencereyle araçtan inen sürücüye vurdu. Her iki taraf birbirinden şikayetçi oldu.

GÜNDEM
15 Kasım 2021 - 10:54
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İstanbul’da tencereli park kavgası
İstanbul Avcılar’a bağlı Denizköşkler Mahallesinde dün öğle saatlerinde ilginç bir kavga yaşandı. Mahalle ortasında arabasına yol ortasına park eden sürücü ile pazara gitmek için dışarı çıkan yaya arasında park etme nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa süre içerisinde tartışma kavgaya dönüştü ve sürücü araçtan indi. Bu sırada elinde tencere olan yaya sürücüye tencere ile vurdu. Çevredeki kişilerin araya girmesiyle iki taraf ayrıldı. Olay yerine polis ekipleri gelirken, her iki taraf birbirinden şikayetçi oldu. Mahalle sakinlerinden alınan bilgiye göre yaya vatandaş aracını sokak ortasına park eden kişiye tepki gösterip aracını çekmesini istedi. Ancak sürücü bu duruma sert bir dille yanıt verince tartışma başladı.
 

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