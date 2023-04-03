İstanbul'da toplu taşıma kullananlar dikkat! 20.30'a kadar yapılacak: Yolda kalabilirsiniz!













Metro İstanbul bugün düzenlenecek olan futbol mücadelesinden dolayı sefer düzenlemesinin yapıldığının altını çizdi.Konuyla ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: Değerli futbolseverler, 1 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek Galatasaray-Adana Demirspor futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 18.30-20.30 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır. Maç sonrası ise; taraftar yoğunluğu bitene kadar Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklar ile aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır.