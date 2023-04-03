YAŞAM
03 Nisan 2023 - 09:00

İstanbul'da toplu taşıma kullananlar dikkat! 20.30'a kadar yapılacak: Yolda kalabilirsiniz!

İstanbul’da toplu taşıma araçlarına binecek olanlar dikkat! Bu habere bakmadan yola çıkmayın. Gelen yazılı açıklamayla vatandaşlara bilgi verildi. Bahsi geçen duyuruda, 18.30-20.30 saat aralığında gerçekleştirilecek olan seferlere ek olarak yeni seferlerin düzenlediğine vurgu yapıldı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz….

YAŞAM
03 Nisan 2023 - 09:00
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İstanbul'da toplu taşıma kullananlar dikkat! 20.30'a kadar yapılacak: Yolda kalabilirsiniz!


Metro İstanbul bugün düzenlenecek olan futbol mücadelesinden dolayı sefer düzenlemesinin yapıldığının altını çizdi.

istanbul



Konuyla ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Değerli futbolseverler,

1 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek Galatasaray-Adana Demirspor futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 18.30-20.30 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır.

Maç sonrası ise; taraftar yoğunluğu bitene kadar Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklar ile aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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