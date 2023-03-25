İstanbul'da toplu taşıma kullananlar dikkat! Bunu yapanlara 100 TL para iadesi yapılacak: Süre daralıyor













İstanbulkart kullanıcılarına müjde! İstanbulkart ile ilgili harika bir kampanya başlatıldı ve toplamda 100 TL iade fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında, A101, Bim, Carrefour, Migros ve Şok Marketler'de yapacağınız 250 TL ve üzeri 2. ödemeden sonra farklı günlerde yapacağınız 3. ödemede 20 TL, 4. ödemede 25 TL, 5. ödemede 40 TL olmak üzere toplamda 100 TL iade edilecektir. Bu harika fırsatı kaçırmamak için kampanyanın 20 Nisan tarihine kadar süresi olduğunu unutmayın.İstanbulkart kullanıcılarına A101, Bim, Carrefour, Migros ve Şok Marketler'de bir kampanya sunuluyor. 23 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında, 250 TL ve üzeri 2. ödemeden sonra farklı günlerde yapılacak 3. ödemede 20 TL, 4. ödemede 25 TL, 5. ödemede 40 TL olmak üzere toplamda 100 TL hediye edilecek. Kampanyaya katılmak için, İstanbulkart Mobil uygulamasından 'Kampanyaya Katıl' butonuna tıklanması gerekiyor. Kampanyadan faydalanmak için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmiş olması, açık rıza tercihlerinin açık olması ve en az bir ticari elektronik ileti izninin verilmiş olması gerekiyor. Tek fiziksel kart ile bir kullanıcı kampanyadan bir kez faydalanabilir ve Sosyal Destek Kartları kampanyaya dahil edilmeyecektir. Ödüller, İstanbulkart'a yatırılacak ve kazanılan ödüllere ilişkin bilgiler İstanbulkart Mobil kullanıcılarına bildirilecektir. Ancak, başarılı işlemlerin iptal edilmemesi gerektiğini ve kampanyanın durdurulma veya değiştirme hakkının BELBİM AŞ'de saklı olduğu unutulmamalıdır.