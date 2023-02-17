İstanbul'da toplu taşıma kullananlar dikkat! O saate kadar kapatıldı: İBB'den son dakika açıklaması!

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede yaşanacak yaklaşık 8 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı işletmeye kapatıldı.
GÜNDEM
17 Şubat 2023 - 15:09
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İstanbul Eyüp'te meydana gelecek 8 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı hizmete kapatılacak. 8 saatlik kesintinin ardından teleferik hizmetine devam edecek. İşte detaylar...
GÜNDEM
17 Şubat 2023 - 15:09
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TF2 EYÜP-PİYER LOTİ TELEFERİK HATTI İŞLETMEYE KAPATILDI Metro İstanbul, Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nın işletmeye kapatıldığını kamuoyuyla paylaştı. BEDAŞ tarafından verilen ilk bilgilere göre, bölgede yaklaşık 8 saatlik bir elektrik kesintisi yaşanacağı için, TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı işletmeye kapatıldı. Metro İstanbul, Twitter hesabından yapılan açıklamasında, bölgede yaşanacak yaklaşık 8 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nın işletmeye kapatıldığını ve anlayış için teşekkür edildiğini bildirdi. Bu konuda yayınlanan açıklamaların ardından, Metro İstanbul'un Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nın işletmeye kapatıldığı haberi kamuoyuna yayıldı. Bölgede yaklaşık 8 saatlik bir elektrik kesintisi nedeniyle, Metro İstanbul tarafından kapatılan TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı, vatandaşlar tarafından kullanılamayacak. Metro İstanbul, Twitter hesabından yapılan açıklamada, kullanıcıların anlayışı için teşekkür edildi. Metro İstanbul, bu süreçte bölgedeki kullanıcıların mağduriyetinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürecek ve yaklaşık 8 saatlik elektrik kesintisi süresinin sonunda, TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nın hizmete açılmasının planlandığını bildirdi.
TF2 EYÜP-PİYER LOTİ TELEFERİK HATTI İŞLETMEYE KAPATILDI Metro İstanbul, Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nın işletmeye kapatıldığını kamuoyuyla paylaştı. BEDAŞ tarafından verilen ilk bilgilere göre, bölgede yaklaşık 8 saatlik bir elektrik kesintisi yaşanacağı için, TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı işletmeye kapatıldı. Metro İstanbul, Twitter hesabından yapılan açıklamasında, bölgede yaşanacak yaklaşık 8 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nın işletmeye kapatıldığını ve anlayış için teşekkür edildiğini bildirdi. Bu konuda yayınlanan açıklamaların ardından, Metro İstanbul'un Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nın işletmeye kapatıldığı haberi kamuoyuna yayıldı. Bölgede yaklaşık 8 saatlik bir elektrik kesintisi nedeniyle, Metro İstanbul tarafından kapatılan TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı, vatandaşlar tarafından kullanılamayacak. Metro İstanbul, Twitter hesabından yapılan açıklamada, kullanıcıların anlayışı için teşekkür edildi. Metro İstanbul, bu süreçte bölgedeki kullanıcıların mağduriyetinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürecek ve yaklaşık 8 saatlik elektrik kesintisi süresinin sonunda, TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nın hizmete açılmasının planlandığını bildirdi.
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