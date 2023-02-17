İstanbul'da toplu taşıma kullananlar dikkat! O saate kadar kapatıldı: İBB'den son dakika açıklaması!







TF2 EYÜP-PİYER LOTİ TELEFERİK HATTI İŞLETMEYE KAPATILDI Metro İstanbul, Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nın işletmeye kapatıldığını kamuoyuyla paylaştı. BEDAŞ tarafından verilen ilk bilgilere göre, bölgede yaklaşık 8 saatlik bir elektrik kesintisi yaşanacağı için, TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı işletmeye kapatıldı. Metro İstanbul, Twitter hesabından yapılan açıklamasında, bölgede yaşanacak yaklaşık 8 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nın işletmeye kapatıldığını ve anlayış için teşekkür edildiğini bildirdi.





KESİNTİ SONRASI HAT HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK!

PİERRE LOTİ TEPESİ NEDİR?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede yaşanacak yaklaşık 8 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı işletmeye kapatıldı.Bu konuda yayınlanan açıklamaların ardından, Metro İstanbul'un Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nın işletmeye kapatıldığı haberi kamuoyuna yayıldı. Bölgede yaklaşık 8 saatlik bir elektrik kesintisi nedeniyle, Metro İstanbul tarafından kapatılan TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı, vatandaşlar tarafından kullanılamayacak. Metro İstanbul, Twitter hesabından yapılan açıklamada, kullanıcıların anlayışı için teşekkür edildi. Metro İstanbul, bu süreçte bölgedeki kullanıcıların mağduriyetinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürecek ve yaklaşık 8 saatlik elektrik kesintisi süresinin sonunda, TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nın hizmete açılmasının planlandığını bildirdi.Pierre Loti Tepesi, İstanbul'un Eyüp semtinde yer alan ve İstanbul Boğazı'nın muhteşem manzarasına sahip olan bir tepedir. Tepenin adı, Fransız yazar ve deniz subayı Pierre Loti'nin adını taşımaktadır. Pierre Loti Tepesi, İstanbul'un en popüler turistik yerlerinden biridir ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Tepenin en önemli özelliklerinden biri, İstanbul Boğazı ve Haliç'in muhteşem manzarasıdır. Tepenin zirvesinde, Pierre Loti Kafeterya adı verilen bir mekan bulunmaktadır. Burada kahve, çay, tatlı ve diğer lezzetli yiyecekler sunulmaktadır. Pierre Loti Tepesi ayrıca Eyüp Sultan Camii'ne de yakındır ve İstanbul'da birçok turistik yerin yanı sıra tarihi bir yer olarak da bilinir. Tepenin etrafında birçok restoran ve kafe bulunmaktadır ve ziyaretçiler İstanbul'un güzelliklerini keşfetmek için burayı ziyaret edebilirler.