İstanbul'da toplu taşıma kullananlar dikkat! Sadece 4 gün kaldı: Artık kullanılamayacak













İstanbul'da toplu taşıma kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), H-2 ve H-9 hatlarının 14 Nisan 2023 tarihinden itibaren pasife alınacağını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, Mecidiyeköy ve Cevizlibağ'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşım alternatifleri de açıklandı. Yolcular, Mecidiyeköy'den M7 Mahmutbey - Yıldız Metrosu ve Kağıthane İstasyonu'na kadar olan bölümü, ardından M11 Kağıthane - İstanbul Havalimanı metrosu ile havalimanına ulaşabilecekler. Cevizlibağ'dan ise, Metrobüs hattı ve yine aynı rotayı takip eden metro hatları kullanılarak havalimanına ulaşım sağlanabilecek.İstanbul'da ulaşım konusunda önemli bir değişiklik yapılıyor. İETT, internet sitesi üzerinden yaptığı yazılı açıklamada H-2 ve H-9 hatlarının 4 gün içinde kullanılamayacağını bildirdi. Bu değişikliğin vatandaşları nasıl etkileyeceği ve alternatif ulaşım seçenekleri konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. İstanbul'da yaşayanlar, bu hatları kullanmayı planlıyorsa alternatif ulaşım seçeneklerini araştırmakta fayda var.İstanbul'da İETT, toplu taşıma kullanıcılarına yönelik yeni bir gelişme açıkladı. H-2 ve H-9 hatlarının 4 gün sonra kullanılamayacağı duyuruldu. İstanbul'da İETT tarafından yapılan açıklamada, H-2 ve H-9 hatlarının 14 Nisan 2023 tarihinden itibaren pasife alınacağı belirtildi. Bu nedenle, Mecidiyeköy ve Cevizlibağ'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşım için alternatifler sunuldu. Yolcuların Mecidiyeköy'den M7 Mahmutbey-Yıldız metrosu ile Kağıthane İstasyonu'na ve oradan M11 Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ile İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecekleri, Cevizlibağ'dan ise Metrobüs hattıyla Mecidiyeköy'e ve oradan da aynı hatları kullanarak İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecekleri ifade edildi.