YAŞAM
06 Mart 2023 - 00:15

İstanbul'da toplu taşımaya binenler dikkat! İstanbulkart için duyuru yapıldı: Hemen yapılması gerekiyor

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanırken İstanbullulara ulaşım için kullanılan İstanbulkart adına uyarılar geldi. BELBİM'den yapılan açıklamalara göre İstanbulkart duyurusu dikkat çekti.

YAŞAM
06 Mart 2023 - 00:15
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İstanbul'da toplu taşımaya binenler dikkat! İstanbulkart için duyuru yapıldı: Hemen yapılması gerekiyor
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İstanbulkart'tan milyonlarca kullanıcılara acil duyurular yapılırken İstanbulkart ile ilgili iletişim bilgileri ve telefon numaraları verilerek asılsız bildirim aramalar dikkat çekti.

İSTANBULKART DUYURU

İstanbulkart duyurusu

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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