İstanbulkart'tan milyonlarca kullanıcılara acil duyurular yapılırken İstanbulkart ile ilgili iletişim bilgileri ve telefon numaraları verilerek asılsız bildirim aramalar dikkat çekti.
YAŞAM
06 Mart 2023 - 00:15
İstanbul'da toplu taşımaya binenler dikkat! İstanbulkart için duyuru yapıldı: Hemen yapılması gerekiyor
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanırken İstanbullulara ulaşım için kullanılan İstanbulkart adına uyarılar geldi. BELBİM'den yapılan açıklamalara göre İstanbulkart duyurusu dikkat çekti.
YAŞAM
06 Mart 2023 - 00:15