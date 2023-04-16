GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 23:30

İstanbul'da toplu taşımaya binenler dikkat! O tarihlerde bilet kullanılmayacak: Duyuru yapıldı

İstanbul'da toplu taşıma araçları kullanacak olan vatandaşlar için müjdeli bir haber geldi. Metro, Marmaray ve Metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına ücretsiz olarak binilebilecek. Belirli tarihlerde geçerli olacak bu uygulama ile vatandaşlar ücret ödemeden seyahat edebilecekler. İşte ayrıntılar...

GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 23:30
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İstanbul'da toplu taşımaya binenler dikkat! O tarihlerde bilet kullanılmayacak: Duyuru yapıldı
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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, İstanbul'da toplu taşıma araçları için ücretsiz seyahat kararı açıklandı. Metro, Marmaray ve Metrobüs kullanacak olan tüm İstanbullular, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 21 Nisan ve 23 Nisan tarihlerinde ücretsiz olarak seyahat edebilecekler. Bu karar, bayram ziyaretleri için şehir içi ulaşımında kolaylık sağlayacak.

İZMİR VE ANKARA'DA DA GEÇERLİ

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Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş sağlanacak. Ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçlarının da bayram süresince ücretsiz olacağı belirtildi. Bu karar, bayram ziyaretleri için şehirler arası seyahat edecekler için önemli bir kolaylık sağlayacak.

BAYRAM BOYUNCA ÜCRETSİZ

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Ramazan Bayramı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 20 Nisan'dan 24 Nisan saat sabah 7'ye kadar İstanbul, Ankara ve İzmir'deki toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Ayrıca Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İzban gibi hizmetler de 21 Nisan saat gece yarısı 12'den 23 Nisan saat gece yarısı 12'ye kadar ücretsiz olacak. Bu sayede bayram süresince şehir içi seyahatler daha da kolaylaşacak.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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