Geçtiğimiz süreçte yaşanan küresel bazlı krizler ve koronavirüs hastalığı etkisiyle yükselen döviz fiyatları karşısında, benzin ve motorine zamlar ard arda geldi.
Uygulanan eşel mobil sistemi sayesinde bir süre pompaya zamlar yansımazken, ÖTV'nin sıfırlanmasıyla birlikte dolarda ki yükselme pompa fiyatlarına direk yansımaya başladı.
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 36 zam
Yaşanan bu süreç sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı.
Müzakerelerin ardından teklif, bakanlık temsilcilerinin şerhi ile oy birliği ile kabul edildi.