İstanbul’da torbacıya uyuşturucu operasyonu kamerada: 300 bin hap ele geçirildi













İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine geniş çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, S.M. isimli şüpheli bir şahsın, “torbacı” olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yüklü miktarda madde satışı yapma hazırlığında olduğu bilgisi alındı.Alınan bilgi çerçevesinde 2 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda şüpheli şahsın uyuşturucu maddeyi Eyüpsultan ilçesinde bir iş yerinde depoladığı bilgisi verildi ve söz konusu işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda; paketlenmiş vaziyette 300 bin adet captagon uyuşturucu sentetik hap elde edildi.Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kokusunun yayılmasını önlemek amacıyla gres yağı ile kaplanarak paketlenmesi dikkat çekti. Yakalanan S.M. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şahsın irtibatlı olduğu diğer şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.