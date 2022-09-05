YAŞAM
05 Eylül 2022 - 09:05

İstanbul'da trafik magandaları kamerada: Biri silahla darbetti, diğeri aynasını tekmeledi

Başakşehir'de bir şahıs, trafikte sıkıştırdığı motosikletli bir gencle çıkan kavgada silah çekti. Genç kendisini metrelerce kovalayan şahıs tarafından tabancayla darp edildiği o anları telefonuyla görüntüledi. TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde başka bir trafik magandası ise yol vermediği için önünü kestiği adamın tekmeyle aynasını kırdı.

YAŞAM
05 Eylül 2022 - 09:05
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İstanbul’da trafik magandaları kamerada: Biri silahla darbetti, diğeri aynasını tekmeledi


Olay, dün öğle saatlerinde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletiyle trafikte hareket halindeki olan bir genci, 34 LTL 44 plakasına sahip cipin sürücü sıkıştırdı. Gençle ile sürücü arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü.

Tartıştığı genci silahla kovalayıp darp etti



Genç o anları kayda alırken, araçtan silahla inen şahıs kovalamaya başladı. Gence tabancayla vurarak yaralayan şahsı, tehdit ve küfürler savurarak telefonuna müdahalede bulundu. Genç darp edildiği o anları cep telefonuyla görüntüledi. Polis magandanın peşine düştü.

Önünü keserek tekmeyle aynasını kırdı

TEM Otoyolu Başakşehir Bahçeşehir-Esenkent yolunda önceki hafta Perşembe günü saat 06.30 sıralarında yaşanan olayda ise Zülfikar E. (49) 34 YJ 5319 plakasına sahip otomobiliyle seyretmeye başladı. Bir süre sonra arkasından seyreden başka bir otomobil sürücüsü, Zülfikar E.'ye selektör yapmaya başladı. Bunun üzerine lastiğinin havasını inmiş olabileceğini düşünen Zülfikar E., yavaşlayarak sürücüyle konuşmak istedi. Aracından inen sürücü, bir anda bağırarak Zülfikar E.'ye ağır küfürler etmeye başladı. Adamın kapıları kilitlemesi üzerine şahıs araca tekme atarak çatlattı.

Polis magandaların peşinde

Zülfikar E.'nin cep telefonuyla kayıt almaya başlaması üzerine şahıs son bir tekme attıktan sonra aracına binerek uzaklaştı. Yaşananlar ise kameralar tarafından görüntülendi. Olayın ardından Zülfikar E., Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Aracında yaklaşık üç bin lira hasar oluşan adama dehşeti yaşatan magandanın yakalanması için polis çalışma başlattı.

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Haber Editörü
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