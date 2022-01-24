İstanbul'da tüm AVM'ler saat 19.30'da kapatılacak!

İstanbul’a yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok yol trafiğe kapatılırken, kurye firmaları da teslimat yapılamayacağı açıklaması yaptı. Alınan tedbirlere ek olarak ise kent genelinde tüm AVM'lerin akşam saat 19.30'da kapanış yapmasına karar verildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarında dolayı tüm #AVM’lerin bu akşam saat 19.30’da kapatılacağını bildirirken, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısında bulundu.
İstanbul'da AVM'ler sat kaçta kapanacak?
Alınan tedbir gereği İstanbul genelinde tüm AVM'lerin kapanış saati 24 ocak Pazartesi günü akşam saat 19.30'da kapatılacak.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarında dolayı tüm #AVM’lerin bu akşam saat 19.30’da kapatılacağını bildirirken, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısında bulundu.
İstanbul'da AVM'ler sat kaçta kapanacak?
Alınan tedbir gereği İstanbul genelinde tüm AVM'lerin kapanış saati 24 ocak Pazartesi günü akşam saat 19.30'da kapatılacak.