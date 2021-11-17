İstanbul'da Türk yolcuyu almayan taksiciden skandal bahane!

İstanbul'un Beyazıt ilçesinde yine bir taksici skandalı yaşandı. Dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda iddialara göre, Furkan Tekfidan isimli bir kişi yoldan geçen taksiyi durdurdu. Yolcunun yanında duran taksi şoförü ise Tekfidan'a değişim saatinde olduğunu ve yolcu alamayacağını söyledi.Tekfidan'ı taksiye almayan taksi şoförü, az ilerde bekleyen turistleri aracına alarak yoluna devam etmek isterken Furkan Tekfidan taksicinin yanına giderek tepki gösterdi. Taksi şoförü, Türk yolcunun tepkilerine aldırış etmedi ve turist yolcularla aracını teslim etmeye götürdüğünü tekrarladı ve yoluna devam etti.Taksici tarafından reddedilen Furkan Tekfidan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.