GÜNDEM
26 Ocak 2022 - 10:43

İstanbul'da uçak ve otobüs seferleri sonunda normale döndü

İstanbul’da bir süredir devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle alınan önlemler arasında yer alan otogardan çıkış yasağı sona erdi. Kar yağışının azalmasıyla İstanbul Havalimanı’nda seferlerin normale döndüğü bilgisi gelirken 07.00-13.00 saatleri arasında 131 sefer planlandığını duyuruldu.

GÜNDEM
26 Ocak 2022 - 10:43
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İstanbul'da uçak ve otobüs seferleri sonunda normale döndü
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle ülkede hayat durma noktasına geldi. Kar yağışından özellikle etkilenen İstanbul'da ulaşımda aksaklıklar meydana gelirken otobüs ve Uçak seferleri ertelenmişti. Kar yağışının İstanbul'da aralıkla devam etmesi ile seferler normale döndü.




Şiddetli kar yağışının etkisiyle İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar bir süre durdurulmuştu. Ekiplerin karla mücadele çalışmalarının ardından dün saat 12.00'den itibaren pistlerden biri yeniden operasyonlara başlamıştı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ise gerçekleştirilmesi planlanan uçuşlara ilişkin verileri paylaştı.



KADEMELİ OLARAK NORMALE DÖNDÜ
Yaşanan bu olumsuz koşullarla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul Havalimanında kademeli olarak seferler normale dönmeye başladı. Saat 07-13 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen Havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu Web sitemizden kontrol ediniz" dedi. Sabah saatlerinden beri gerçekleşen uçuşlarda aksamaların olmadığı belirttildi.

OTOGARDAN ÇIKIŞ YASAĞI SONA ERDİ
İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle alınan önlemler arasında yer alan otogardan çıkış yasağı sona erdi. Megakentte şehirler arası Otobüs seferleri yeniden başladı.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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