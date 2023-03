İstanbul'da ucuz kırmızı et almak isteyenlere müjde! O ilçelerde 140 TL'ye satışlar başladı: Evi yakın olan bayram etti!

KG FİYATI 150 LİRA

BU PAZARDAKİ ETİN KİLOSU 150 TL

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) liderliğindeki İstanbul PERDER, geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı çalışma sonucunda ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinde fiyat belirleme kararı aldığını duyurdu.İstanbul'un bazı bölgelerinde et fiyatları 140 liraya indi! Et fiyatı sabitleme kararının ardından Ramazan ayında beklenen fiyat yarı yarıya düştü. 300 TL'ye yaklaşan kıyma fiyatı 150 TL'ye düşürüldü. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte 20 Mart'ta alınan kararlarla sabit fiyat uygulaması başlatıldı. Şu anda İstanbul'da 44 üyesi ve 2140 mağazası bulunan PERDER üyeleri, kilogramı 190 liradan kıyma ve 210 liradan kuşbaşı dana eti satıyor.ESK, Ramazan öncesinde et fiyatlarına ilişkin spekülasyonları önlemek için de adımlar attı. Bu kapsamda yurt dışından canlı kasaplık hayvan alımı ve karkas ithalatını organize eden ESK, ramazan ayı boyunca 8.500 ton karkas ve kesime hazır 40.000 büyükbaş hayvanın pazarlanması için alım satım anlaşmasına imza attı. ESK, Türkiye'deki tüm tarımsal kredi market zincirleri ile protokol imzaladıktan sonra, protokol kapsamındaki piyasalar için aylık minimum ürün miktarını 600 tona çıkardı. Benzer şekilde Tarım Kredi market zincirleri de MAP ambalajlı kıymayı kilogramı 140 liradan, kilogramı 150 liradan satıyor. 1 milyon nüfuslu İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde tarımsal kredi market zincirleri ile protokol imzalanırken, et fiyatlarının kontrolüne dikkat edildiği, ESK'nın ihraç ettiği asgari ürün miktarını her ay artırdığı kaydedildi. Benzer şekilde Tarım Kredi market zincirleri de MAP ambalajlı kıymayı kilogramı 140 liradan, kilogramı 150 liradan satıyor.İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere fiyatı teyit ettikten sonra şu açıklamalarda bulundu: 'İstanbul PERDER olarak, ramazan itibarıyla dana kıymanın kilogram fiyatını 190 TL'den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL'den satışa sunuyoruz. Böylece fiyatlarımızı hem geri çekmiş hem de sabitlemiş oluyoruz.' İstanbul genelinde fiyat sabitlenmesi kararına uyan marketlerinse tam listesi şu şekilde: Gökkuşağı Market, Örnek Market, Show Market, Nar Market, Birmar, Onur Gıda, Grosper Market, Biçen Market, Happy Center, Kim Market, Onur Market, Anpa Gross, Snowy Ulu Kardeşler, Mopaş Market, Çağrı Market, Hakmar, Özkuruşlar Market, Üçler Market, Sarıyer Market, İdeal Market, Altun Market, Paşalı Market.