İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 59 kilo uyuşturucu ele geçirildi













Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirdi.Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis, Bağcılar ilçesinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Tespit edilen adrese dün baskın düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 27 kilogram skunk, 17 kilogram kristal halde metamfetamin ve 15 kilogram sıvı metamfetaminden oluşan toplam 59 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde elde edildi.Uyuşturucu maddelere el konulurken, yakalanan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Operasyon konusu ile ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği belirtildi.